Mujer de 101 años entregó su currículum en una empresa; quiere trabajar para apoyar a su familia

Una mujer de 101 años sorprendió al equipo de una empresa (SP) luego de entregar un curriculum vitae para aplicar a un empleo.

María Cardoso vive en el estado de Sao Paulo, en Brasil, y su búsqueda de empleo se hizo viral en redes sociales. En febrero del 2021 junto con su bisnieta decidió buscar un trabajo.



La adulta mayor, jubilada, quería trabajar para comprar las cosas que le gustan, como la carne y el vino, con su propio dinero, sin depender de los miembros de la familia.



"Quiero trabajar para comprar mi vino, mi carne, para no depender solo de mi hija, para ayudar un poco", dijo María Cardoso al medio G1 Bauru e Marília.



Pamela Gomes, bisnieta de María Cardoso, fue quien le envió el currículum a la psicóloga de la empresa, pidiéndole que la entrevistara ya que ella "no quiere depender de nadie".



La bisnieta contó al mismo medio, el pasado 14 de febrero del 2021, que varias personas de su familia son funcionarios de la empresa en la ciudad y que su bisabuela siempre ha mostrado interés en trabajar en el mismo lugar.



Pamela envió el documento al grupo empresarial y el currículum llegó a manos Juliana Araújo, del personal de selección de la empresa.



Juliana Araújo publicó la historia en la red social Facebook. "Lo compartí porque fue algo que cambió mi día, esa señora con esa lección de empoderamiento femenino", dijo.



María Cardoso no completó sus estudios porque trabajaba en el campo desde los 9 años, pero a pesar de su deseo de trabajar no ocupó ninguna vacante.



Una empresa vinícola, según la bisnieta, contactó con la familia después de la repercusión de la historia y les indicaron que donaría botellas de vino a María Cardoso.

​