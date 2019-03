Mujer gastó USD 30 000 en cirugías para parecerse a Meghan Markle

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La abogada Xochi Greer de 36 años invirtió una suma de USD 30 000 en cirugías plásticas con el fin de parecerse a la actriz estadounidense Meghan Markle. En diálogo con el medio Insider, la mujer reconoció que puede no ser idéntica a la duquesa de Sussex tras las intervenciones quirúrgicas, pero que estas le ayudaron a mejorar su autoestima.

Greer, oriunda de Houston (Texas), utilizó el rostro Meghan Markle como una referencia para sus cirugías plásticas que estuvieron a cargo del Dr. Franklin Rose. "Creo que (Markle) es una mujer hermosa, con rasgos muy bellos y sentí que una nariz similar a la suya me quedaría muy bien", dijo la abogada al medio estadounidense.



Entre los procedimientos que se realizó la mujer están una liposucción, injertos grasos y una rinoplastia. Además, el médico le colocó unos implantes en su mandíbula para hacer que esta se parezca más a la de la duquesa. Previamente, la mujer se había colocado relleno y botox en sus labios y en su rostro.



De acuerdo con información difundida por el portal ABC News, Greer gastó más de USD 30 000 para la cirugía y lo hizo con el fin de que parecerse a la duquesa, quien interpretó a una abogada en la serie 'Suits', le ayude en su carrera profesional.



También influyó en su decisión el nacimiento de su tercer hijo. Según ella, su cuerpo no era el mismo. "Recuperarte de un embarazo no es lo mismo a los 20 años que a los 30", declaró.



Aunque su rostro no es exactamente igual al de Markle, la mujer dice que está satisfecha con los resultados. "Obtuve exactamente lo que quería. Los cambios son sutiles, pero suficientes para aumentar mi confianza".



También dijo estar feliz de no haber cambiado completamente tras los procedimientos. "Aún quería verme a mi misma en un espejo. Simplemente habían algunas cosas que necesitaban un retoque o dos".



La mujer aseguró que su transformación está completa y que los resultados fueron lo que ella esperaba anímicamente. "Siento que me han devuelto una parte mía que me fue arrebatada por algunas cosas que tuve que vivir". Esto, además, hizo que su familia y amigos apoyen su decisión de parecerse a la duquesa.



"Ellos ven que estoy más feliz ahora que antes. No creen que me hice cambios drásticos. Con frecuencia me dicen que todo se hizo de forma conservadora y con buen gusto".

El Dr. Franklin Rose, quien le realizó a la mujer todas las operaciones, aseguró a ABC que Meghan Markle es la más reciente modelo a seguir en lo que se refiere a cirugía plástica.