Mujer de 104 años se recupera del covid-19, su caso brinda esperanza al personal médico

Con 104 años, la italiana Ada Zanusso, logró vencer al coronavirus. Su recuperación devuelve la esperanza al personal médico que atiende a pacientes con la enfermedad día tras día y a los contagiados que luchan por su vida.

La mujer estuvo hospitalizada luego de presentar síntomas propios del covid-19. Ella se contagió en el hogar de ancianos en donde reside en Biella, norte de Italia, el pasado 17 de marzo de 2020.



Según recoge el tabloide británico The Sun, uno de sus cuatro hijos, Giampiero sospechó que se trataba del nuevo coronavirus debido a número de contagios que se habían reportado en el lugar que vive su madre. “Lamentablemente han tenido algunas muertes allí”, dijo el hombre.



No es la primera vez que Zanusso le gana la batalla a un virus mortal, también sobrevivió a la pandemia de la gripe española que se suscitó en el mundo entre los años 1918 y 1920, considerada la más devastadora de la especie humana, pues contagió a un tercio de la población mundial y mató a cerca de 50 millones de personas.



La doctora que atendió a la adulta mayor, Carla Furno Marchese, contó a The Sun que ella “está levantada y no acostada en la cama y puede caminar hacia su silla. No ha perdido su lucidez, ni su inteligencia”. Además añadió que la recuperación de la mujer “es una gran alegría para nosotros y una señal de buena esperanza para todos los que sufren en estos días difíciles”.



Giampiero comentó que su madre “se ha recuperado bien y los médicos creen que es la persona con más edad del mundo en recuperarse”.

Sin embargo, Ada Zanusso no es la única mujer centenaria en recuperarse del covid-19. En China y en Irán, dos mujeres también sobrevivieron a la enfermedad.