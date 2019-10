Mujer descubrió que tenía cáncer de seno gracias a atracción turística

LEA TAMBIÉN

Una visita a una atracción turística en Escocia ayudó a una mujer de 41 años a descubrir que tenía cáncer de seno. Así lo informó este 23 de octubre del 2019 la cadena internacional CNN.

La protagonista de esta historia es Bal Gill quien en el mes de mayo de este 2019 visitó la atracción Camera Obscura & World of Illusions ubicada en Edimburgo. Al mirar las imágenes en su paso por una cámara térmica que forma parte de la atracción turística notó un parche de calor que estaba sobre su pecho.



Las imágenes captadas en lo que era un viaje para divertirse en familia se convirtieron en la diferencia entre la vida y la muerte para la mujer. Lo que observó en la fotografía le llamó la atención y la llevó a hacer una cita médica en la que fue diagnosticada con cáncer de seno en etapa temprana.



Fue la propia Gill la que contó la historia a Camera Obscura & World of Illusions que la difundió en su página web. La mujer, oriunda de Slough, aseguró que entró junto con su familia a la atracción para divertirse, como lo hicieron muchas otras familias, pero que al empezar a mover sus brazos notó algo extraño.



La mancha, de color rojo, estaba ubicada en su seno izquierdo. "Pensamos que era raro y vimos a más gente, nadie tenía la misma mancha. Le tomé una fotografía y seguimos disfrutando del resto del museo", relata Gill.

Días después la mujer observaba fotografías en su teléfono celular y volvió a ver la imagen. Tras una búsqueda en Google leyó "muchos artículos acerca del cáncer de mama y las imágenes de cámaras termales. Hice una cita con el médico y resultó que tengo cáncer de mama, afortunadamente en etapas muy tempranas. He tenido dos cirugías y me queda una más para evitar que la enfermedad se expanda".



Gill asegura que escribió la carta para agradecer a Camera Obscura & World of Illusions. "Sin esa cámara nunca lo hubiera sabido. No es la intención de la cámara, pero para mi fue una visita que me cambió la vida".



En respuesta a la carta de Gill, Andrew Johnson, el gerente general de la atracción turística, dijo que lo que había sucedido era "increíble" y envió a la mujer los mejores deseos en su recuperación.



Sin embargo, lo de Gill puede ser un golpe de suerte. En declaraciones a CNN, la doctora Tracey Gillies de NHS Lothian dijo que si bien se ha experimentado con cámaras termográficas para detectar el cáncer estas "nunca han sido una herramienta de detección probada".



Los equipos de la doctora utilizan una mamografía digital para detectar el cáncer de mama. "Las mamografías usan rayos X de baja energía para crear imágenes que son interpretadas por el equipo clínico.



Por otro lado, Caroline Rubin, quien es vicepresidenta de radiología clínica en el Royal College of Radiologists, aseguró que no existe evidencia científica para sustentar que las cámaras térmicas sean efectivas para detectar cáncer u otros problemas médicos.

Según dijo Rubin a CNN por medio de un comunicado, "el principio detrás del uso de la termografía es que las cámaras de claro infrarrojo se pueden usar para identificar patrones de calor y flujo sanguíneo cerca de la superficie del cuerpo".

La doctora explicó que si bien los tumores cancerosos generan calor, "los dispositivos de termografía no son lo suficientemente sensibles o específicos como para ser un método confiable para detectar el cáncer de seno; en el caso de la Sra. Gill, el descubrimiento fue fortuito".