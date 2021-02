Mujer de 90 años caminó 10 km en la nieve para recibir vacuna contra el covid

Fran Goldman, de 90 años, intentó varias veces conseguir una cita para recibir la vacuna contra el covid-19 en Estados Unidos. Caminó abriéndose paso entre el frío y la nieve durante 10 kilómetros para inmunizarse.

La mujer vive en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos. "He estado llamando para obtener una cita en cualquier lugar, todas las mañanas, todas las tardes y, a menudo, he estado en línea por la noche", dijo Goldman al medio estadounidense Seattle Times.



Al mismo medio, Goldman contó que su hija y un amigo también llamaban por teléfono para conseguirle una cita, pero recibían una negativa todos los días



La adulta mayor consiguió varios días después que le asignarán una cita. Llamó al hospital de niños de Seattle, contestó todas las preguntas que le hicieron, espero unos minutos y recibió la aprobación. Le asignaron un horario para recibir la primera dosis de la vacuna contra el covid-19.



El domingo 14 de febrero del 2021, la nieve cubrió las calles de Seattle e impedía el tránsito vehicular, por lo que Goldman se puso botas, se abrigó para soportar el frío, tomó sus bastones de 'trekking' y se dispuso a caminar. El hospital queda a cinco kilómetros de la casa de la mujer, por lo que, ella caminó de ida y vuelta.



Varios medios hicieron eco de la historia de Goldman. La mujer aseguró que había tenido una operación de reemplazo de cadera en el 2020. "No fue fácil, fue un desafío", afirmó.

Varios estados de Estados Unidos enfrentaron a principios de febrero una tormenta invernal que dejó a millones de residentes sin calefacción, con temperaturas de hasta -13 grados centígrados en el exterior, provocando incluso la muerte de algunas personas por hipotermia.