Mujer atacada con ácido aparece en la televisión mexicana tocando el saxofón

María Elena Ríos, quien fue atacada por dos hombres con ácido en septiembre del 2019, apareció en la televisión mexicana tocando su saxofón, este 10 de marzo del 2020. La mujer, que estaba de espaldas a la cámara, interpretó el tema La Llorona acompañada de la cantante Ximena Sariñana.

"Muchas gracias por regalarnos unos minutos de su escenario, de su talento para cumplir este sueño y para hacer una diferencia, porque claro que nos importa y estamos contigo", dijo la presentadora del programa Al Aire de la cadena Televisa.



De acuerdo con información del Heraldo de México, la joven, que se ha vuelto emblema e imagen de las secuelas de violencia de género que se vive en el país, decidió romper el silencio y dar su testimonio del ataque que vivió.

En entrevista con la cadena CNN, el pasado 5 de marzo, la mujer mencionó que tras la agresión vio la muerte de cerca, "todavía la sigo sintiendo porque tengo miedo, mi agresor sigue libre", dijo.



La joven recordó que le vaciaron dos litros de ácido sulfúrico en el rostro y perdió mucha piel de su cuerpo. "Me han sometido a varias intervenciones quirúrgicas hasta que los injertos quedaron y actualmente he tomado una rehabilitación que me ha permitido ser un poco más autosuficiente en cuanto a caminar y mover los brazos".

... por compartir tu voz y tu corazón. Gracias @0rtizri0s por no rendirte, por tocar nuevamente el saxofón y con ello tocarnos a todos el alma. pic.twitter.com/oPJDnxHHUE — Paola Rojas (@PaolaRojas) March 10, 2020

Sobre el ataque, María Elena afirma que es una experiencia que jamás va a olvidar porque fue una tentativa de feminicidio, "porque trataron de matar a una mujer", menciona en la entrevista.



En diciembre del 2019, señala CNN, fueron aprehendidos los dos presuntos autores materiales del ataque y, en febrero del 2020, las autoridades ofrecieron una recompensa de 1 millón de pesos mexicanos (USD 48 122) por el empresario y exdiputado Antonio Vera Carrizal, quien es señalado como el responsable intelectual de la agresión.