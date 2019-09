Una mujer casi pierde un ojo por la explosión de huevos hervidos en el microondas

LEA TAMBIÉN

Una mujer de 22 años de Reino Unido, Bethany Rosser, ejecutiva de seguros, siguió las instrucciones del canal de YouTube Delish para hervir huevos en agua dentro del microondas. La joven casi pierde su ojo derecho y resultó con quemaduras severas en el rostro.

Rosser le dijo al periódico británico The Sun que, según Delish, resultaba seguro cocinar huevos de esa manera siempre que se les agregue sal. La mujer siguió los pasos y colocó dos huevos en una jarra dentro del microondas y al sacarlos decidió revisar si estaban listos y estos explotaron en su cara.



La mujer que estaba preparando su desayuno el martes 10 de septiembre de 2019 se encontraba sola en casa cuando tuvo el accidente así que llamó al servicio de emergencias para recibir ayuda médica. Antes de que llegue la ambulancia ella se echó agua fría en las quemaduras y mientras lo hacía “sentía como la piel empezaba a despegarse”. Mientras que con el ojo derecho que también resultó afectado por la explosión no veía nada.



La mujer dice que fue el peor día de su vida y que “estaba completamente asustada y temblaba de dolor”, recoge The Sun. La joven ya logró abrir un poco su ojo aunque continúa con visión borrosa. Los médicos le dijeron que su rostro no quedará con cicatrices, pero tendrá decoloración a largo plazo.

En el hospital al que fue trasladada de urgencia recibió tratamiento que incluyó vendajes húmedos en la zona quemada y tuvo que permanecer todo un día para ser atendida.



“Nunca volveré a hervir huevos en el microondas y espero que nadie más lo haga. Estoy molesta con Delish porque literalmente dice que si agregas sal no explotarán. Bueno, lo hice y sucedió”.