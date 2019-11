‘Year 3’, una muestra fotográfica de 76 146 niños que ofrece un futuro esperanzador de Londres

LEA TAMBIÉN

El museo Tate Britain de Londres presentó este lunes 11 de noviembre del 2019 'Year 3', un ambicioso proyecto del cineasta y artista británico Steve McQueen, que retrató a 76 146 niños para ofrecer un una mirada esperanzadora e inclusiva del futuro de la capital.

Considerado uno de los creadores más renombrados de su generación, Steve McQueen regresó a su ciudad natal y, con la ayuda de fotógrafos del Tate, plasmó a alumnos de tercero de primaria de 1 504 colegios distintos de Londres.



“Es uno de los retratos visuales de la ciudadanía más ambiciosos jamás realizados en el Reino Unido”, apuntó hoy la comisaria Clarrie Wallis durante la presentación de la muestra a los medios de comunicación.



“Es una idea simple, pero muy ambiciosa que muestra el poder y la fragilidad del potencial de las futuras generaciones”, añadió.

La instalación toma fotografías escolares de todo Londres para crear una imagen de la generación venidera. Foto: EFE

La iniciativa, que se lleva gestando desde que McQueen fue padre por primera vez, hace más de veinte años, contó la experta, ha requerido de casi tres años de preparación.



“Este extraordinario proyecto es el resultado de un enorme esfuerzo de colaboración”, explicó María Balshaw, directora del Tate Britain.



El proyecto, llevado a cabo en colaboración con las galerías 'Tate', 'Artangel' y 'A New Direction' y apoyado por diversas fundaciones, “ha sobrepasado cualquier expectativa”, aseguró.



“McQueen invitó a participar a todos los colegios de primaria en Londres, pensando no aceptarían ni la mitad. Para nuestra sorpresa, el 70% participó y gracias a esta elevadísima participación podemos mostrar al público 3 128 retratos de clase”, apuntó con orgullo.



Los niños fotografiados provienen de entornos muy heterogéneos, desde colegios públicos y privados, a otros religiosos y de necesidades especiales.

“El proyecto también explora la identidad y el sentimiento de pertenencia y comunidad, temas muy prevalentes en el trabajo” del artista, apuntó la comisaria Wallis.



Además de permitir distintas reflexiones e interpretaciones, la propuesta de McQueen acerca al público a su faceta más personal.



Aunque sus obras han sido expuestas en galerías de alrededor de todo el mundo y ha dirigido cinco películas, entre ellas “12 años de esclavitud” que fue galardonada con tres premios Oscar, McQueen, al igual que muchos de los niños de los retratos, no siempre contó con el amparo de su círculo más cercano.

Los retratos estarán distribuidos a lo largo de 613 localizaciones de la capital británica. Foto: EFE

“Se pueden encontrar varios paralelismos con la historia personal del artista: fue un chico disléxico y considerado por sus profesores como alguien que solo serviría para hacer trabajos manuales. Este proyecto también sirve para recordar que hacer una evaluación simplista de la capacidad de un niño en un momento dado no dice nada sobre su verdadero potencial”, recalcó Balshaw.



“Queríamos visibilizar a los niños y que se sintieran orgullosos de sí mismo, especialmente aquellos que vienen de zonas de Londres que a menudo se ven excluidos de poder participar en actividades culturales”, apuntó Steve Moffitt, director de la organización A New Direction.



“Tampoco podemos olvidarnos de los más de 6 000 profesores y profesoras que aparecen en estos retratos. Hay tanto de lo que las escuelas de Londres deberían estar orgullosas”, enfatizó.



La muestra, que es gratuita y estará abierta al público desde mañana hasta el 3 de mayo, también contará con una exposición al aire libre. En carreteras, vías férreas y estaciones de metro, los retratos estarán distribuidos a lo largo de 613 localizaciones de la capital británica.



“Se estima que al menos siete millones de personas verán los retratos durante algún momento de su día. El objetivo es acercar a la gente a este gran proyecto que celebra la diversidad de las nuevas generaciones y hace una reflexión del futuro que les espera”, apuntó James Lingwood, codirector de 'Artangel', otra de las organizaciones colaboradoras.

“En Londres se hablan más de 300 idiomas, en 'Year 3' todos hablan con una sonrisa”, concluyó Lingwood.