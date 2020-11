YouTuber no logró conseguir una consulta médica por la pandemia y falleció de cáncer

El impacto del covid-19 quebró los sistemas sanitarios. No solo quedaron cortos en el servicio a pacientes contagiados, sino que uno de los efectos colaterales que deja la pandemia ha sido el abandono de otros sectores de la salud que no logran brindar tratamiento a ciudadanos con diversas patología. Ese fue el caso del YouTuber David MacMillan, de 30 años, quien falleció de cáncer después de no haber podido acceder a una cita clínica.

Según reporta el periódico británico Daily Mail, el YouTuber, conocido como Pirate Dog en la plataforma, fue en enero del 2020 cuando anunció a sus seguidores que sufría de un dolor en el hombro. En un comienzo, MacMillan afirmó que se trataba de una molestia muscular causada por un truco fallido en diciembre del 2019. Pero el malestar no cesó. Entonces, decidió buscar a un especialista para que lo tratara. No lo logró y una enfermera lo revisó.



Ella le sugirió tomar paracetamol y antiinflamatorios para el dolor, además de conseguir una cita con un fisioterapeuta para que recibiera tratamiento. Sin embargo, por la demanda de pacientes de covid-19, tampoco pudo acceder a una consulta.



“Estuvimos esperando a que nos dieran una cita con el fisioterapeuta, pero ya eran mediados de abril y no recibíamos ninguna llamada”, relató su madre Diane Winn al Daily Mail. La mujer dijo, además, que para esos días, ya no era solo un dolor, sino que el estado de salud de su hijo se había deteriorado. El YouTuber apenas podía caminar.

La madre pensó que se trataba de neumonía por la dificultad para respirar que mostraba cuando intentaba dar un par de pasos. Entonces, buscar a un doctor, que finalmente los dirigió a un hospital. Tras una evaluación exhaustiva, el equipo de médicos descubrió que su hijo padecía un cáncer conocido como tumor de células germinales.



The Mayo Clinic indica -en su portal web- que se trata de una patología cuyos tumores que "son crecimientos que se forman a partir de células reproductoras". En la mayoría de casos los órganos del aparto reproductor son los afectados, aunque también alcanzan el pecho, cerebro y tórax, como ocurrió con el YouTuber.



El joven fue sometido a sesiones de quimioterapia para intentar combatir la enfermedad, pero perdió la vida en octubre. La familia está indignada, pues piensan que si pudiese haber conseguido una consulta médica antes, el cáncer pudo haber sido tratado con premura.