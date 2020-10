Muere voluntario de la vacuna de Oxford contra el coronavirus

LEA TAMBIÉN

La autoridad de salud de Brasil, Anvisa, dijo el miércoles 21 de octubre del 2020 que murió un voluntario en una prueba clínica de la vacuna contra el covid-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, pero añadió que los ensayos seguirían.

Oxford confirmó el plan de seguir con las pruebas, diciendo en un comunicado que después de una cuidadosa evaluación "no ha habido preocupaciones sobre la seguridad de la prueba clínica".



El periódico brasileño O Globo informó que al voluntario se le había dado un placebo y no la vacuna del ensayo, citando fuentes no identificadas.



Anvisa, en tanto, no dio más detalles por la confidencialidad médica de los involucrados en las pruebas.



AstraZeneca no quiso hacer comentarios inmediatamente.



Por separado, la Universidad Federal de Sao Paulo -que ayuda a coordinar los ensayos de fase 3 en Brasil- afirmó que el voluntario era brasileño.



El gobierno federal ya tiene planes de comprar la vacuna del Reino Unido y producirla en su centro de investigación biomédica FioCruz en Río de Janeiro, mientras que el Instituto Butantan, un centro de investigación del estado de Sao Paulo, está probando una vacuna de la china Sinovac.



Brasil tiene la segunda mayor cifra de muertes por covid-19, con más de 154 000 decesos, sólo por detrás de Estados Unidos. Los casos en el país sudamericano suman más de 5,2 millones, el tercer peor brote después de Estados Unidos e India.

Las acciones de AstraZeneca cambiaron de tendencia y caían un 1,7%.