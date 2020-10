Falleció Tony Lewis, cantante de The Outfield

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A los 62 años murió este martes 20 de octubre del 2020 el cantante Tony Lewis, vocalista de la agrupación The Outfield. La noticia la dieron a conocer medios internacionales que señalan que las causas del deceso no han sido reveladas.

Lewis, quien puso su voz para el Your Love, el tema más conocido de la banda, murió de forma repentina en su vivienda ubicada cerca de Londres.



La música de The Outfield alcanzó un gran éxito en los 80 cuando, además de Your Love, los temas All the Love y Say it isn't so, conquistaron las radios.



Su deceso fue confirmado en su página oficial de Facebook. En el mensaje se confirma que Lewis murió de forma inesperada. "Fue un alma hermosa que tocó muchas vidas con su amor, su espíritu y su música. Amaba a sus fans y aprovechaba cada oportunidad que tenía para conocerlos", dice el texto que pide respeto a la privacidad de su familia.



El disco debut de la agrupación 'Play Deep' de 1985 logró un reconocimiento de triple platino en ventas y se posicionó en el top 10 de los listados de discos en Estados Unidos.



Your Love, su tema insignia, es frecuentemente utilizado en series de televisión. El videoclip suma más de 300 millones de vistas en YouTube y más de 277 millones de escuchas en Spotify

Video: YouTube, cuenta: TheOutfieldVEVO





Tony Lewis nació en diciembre de 1957 en Londres y estaba trabajando en un nuevo EP, cuyo lanzamiento está previsto para la primavera del 2021.

Le sobreviven su esposa Carol, con quien estuvo casado por 35 años, sus dos hijas Gemma y Rosie, y tres nietos.