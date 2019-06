El famoso presentador colombiano 'Jota' Mario Valencia murió a los 63 años

LEA TAMBIÉN

Adiós al eterno presentador de la televisión. Jorge Mario Valencia Yépes, conocido como 'Jota' Mario, una de las grandes estrellas colombianas que iluminó la pantalla de su país y que tuvo un paso por Ecuador, murió este jueves 6 de junio del 2019 a los 63 años. Fuentes familiares del presentador, comediante y periodista confirmaron su muerte en Cartagena al periódico El Tiempo de Bogotá.

Ecuador también lamenta su partida, pues Valencia presentó 'Cuánto apostamos' y 'Dominguísimo' reconocidos programas de televisión nacional, emitidos en el 2002.

Según reporta El Tiempo, el periodista llegó el sábado 1 de junio del 2019 al Hospital Bocagrande de la capital de Bolívar con un fuerte dolor de cabeza, mareos, además de que no lograba sentir su brazo. Después, un informe médico confirmó que 'Jota' sufrió un accidente cerebrovascular del que no pudo recuperarse.



La audiencia colombiana recuerda al presentador, oriundo de Antioquia (Medellín), que -entre sus más destacados trabajos- acompañaba a su público en el programa que dirigía y animaba: 'Muy buenos días'.

"Gracias, por ahora, apague y vamos". Así se despedía Valencia cuando finalizaba su programa. En septiembre del 2018, renunció y sus equipo lo despidió en medio de abrazos y emotivos discursos.



"Soy un ser humano común y corriente. Cometo muchos errores. Es mejor hacerlo que aparentar ser perfecto", fue una de las grandes lecciones que 'Jota' dejó a sus compañeros.

El antioqueño, que nació el 31 de marzo de 1956, creció en medio de una familia de diez hermanos. Su ciudad sufría del mal del narcotráfico y grupos guerrilleros, pero eso no lo libró de una infancia alegre. "Nací y me crié en una ciudad muy bacana, bonita y agradable a la que he querido mucho desde siempre. Ahí están mis raíces", rememoraba el periodista en el programa colombiano 'Bravíssimo'.



Aunque soñaba con ser bacteriólogo, su vocación lo alcanzó. En diálogo con 'Bravíssimo', 'Jota Mario' contó su sueño se frustró cuando casi pierde su ojo izquierda con unas tijeras. Mientras esperaba sanar, él escuchaba la radio. En esos momentos -efímeros y decisivos- entendió que los suyo era el contacto con la gente. "Fue así como a los nueve años decidí lo que iba a hacer con mi vida y todavía no he cambiado de idea", dijo en ese entonces.



Después de graduarse como periodista en la Universidad de La Sabana, dio sus primeros pasos en el programa 'Valores Humanos', para después pasar a formar el icónico trío de 'Buenos días Colombia' junto con sus colegas Carlos Antonio Vélez y Amparo Peláez.



En su catálogo televisivo también descansa su participación 'Adán y Eva', un programa de concursos entre 1987 y 1997. Después, llegó 'Dominguísimo', el programa que no solo se extendió en su país, sino también a la pantalla ecuatoriana.

En 1998, 'Jota Mario' dirigió 'Sábados Felices' hasta el 2001, después siguió 'Día a Día'. Su contacto con la gente le hizo un lugar en la audiencia, pero después, debido a una amenaza de muerte, salió de Colombia.



Se radicó en Estados Unidos y allí tuvo dos hijas: María José y Simón. Después de un año en territorio norteamericano, regresó a Colombia. Y comenzó desde cero.



En el 2002 ingresó al que sería su programa durante 16 años: 'Muy buenos días'. Un nuevo capítulo llegó para él: YouTube. En su cuenta, disfrutó compartiendo sobre temas de teología y sanación.



Se fue de la televisión pero su carisma es latente en la historia de la pantalla colombiana.