Mujer llevó a sus perros a nadar en un lago; horas después murieron de intoxicación

En una dolorosa publicación de Facebook, Melissa Martin relata como lo que iba a ser una noche de relajación para ella y sus mascotas terminó en tragedia. La mujer, residente en Carolina del Norte (EE.UU.), llevó a sus tres perros a un lago, pero allí los animales se intoxicaron por la presencia de un alga en el agua.

Según Martin, sus tres mascotas contrajeron una intoxicación por algas verdeazuladas y no hubo nada que los veterinarios pudieran hacer para salvar sus vidas. La mujer asegura que comparte con el mundo lo ocurrido para que ninguna persona pase por algo parecido.



Martin llevó a sus amados perros Abby, Izzy y Harpo a un lago el pasado jueves 8 de agosto del 2019 por la noche. 15 minutos después, Abby, una west highland white terrier tuvo una convulsión, informa la cadena CNN.



La mujer trasladó a sus mascotas al veterinario. Al llegar, Izzy y Harpo también convulsionaron. Harpo, además, mostró signos de fallo renal. Para la medianoche del viernes 9 de agosto, los tres perros habían muerto. La publicación en la que relata lo sucedido suma más de 23 000 compartidos hasta este 12 de agosto del 2019.



En declaraciones a CNN, Martin dijo que no notó la presencia del alga en el agua, pero que "su veterinario le dijo que lo que parecían ser restos de flores eran brotes de cianobacterias. Aseguró no haber visto ninguna señal de advertencia de la presencia de estas algas tóxicas cerca del estanque "que se encuentra al lado de un sendero para caminar popular".



El envenenamiento por algas verdeazuladas, cuya presencia en el agua no siempre se puede percibir a simple vista, no tiene cura. Blue Cross for Pets, una organización benéfica de animales del Reino Unido advierte, citada por CNN, que "beber de un cuerpo de agua donde las algas azul-verdes acechan o lamerlo del pelaje puede matar a un perro dentro de los 15 minutos de exposición".

Ahora, Martin busca advertir a los propietarios de las mascotas sobre esta alga, que se prolifera con mayor facilidad durante el verano, y luchará para que se coloque señalética que advierta sobre la toxicidad del agua. "No me detendré hasta que haga un cambio positivo. No voy a perder a mis perros por nada", sentencia.