Muere la mediática osa polar Yupik, cuya salud causó polémica en México

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La osa polar Yupik, que habitaba en el Zoológico Benito Juárez de la ciudad mexicana de Morelia y que desde 2016 sufría una cardiopatía dilatada, falleció este 12 de noviembre del 2018, según informó la institución, luego de algunos meses en los que su salud generó división de opiniones y creó polémica en las redes sociales.

Todavía se desconoce qué acabó con la vida de la osa, la cuál había llamado la atención de los medios de comunicación luego de que el popular actor Eugenio Derbez pidiese hace unos meses al Gobierno de México que trasladase al ejemplar a Reino Unido para que recibiera los cuidados adecuados.



En un comunicado, el director del zoológico, Josué Rangel, señaló que en el zoológico se encuentran consternados por el fallecimiento de Yupik, "un ejemplar muy querido que, sin duda, vivirá en el recuerdo de todo el personal del parque que la cuidó y la vio crecer".



Yupik fue rescatada en Alaska en 1992 después de que su madriguera quedase destruida por una excavación. En aquel entonces, Yupik estaba recién nacida. Tres meses después arribó a la ciudad de Morelia, donde vivió hasta los 27 años de edad.



En sus últimos meses de vida, el animal se llevó la atención de diversas organizaciones que se vieron representadas por Derbez, quien el pasado 22 de febrero solicitaba vía Twitter el traslado de la osa por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).



"Este traslado de la osa al Reino Unido no solamente ayudará a mejorar la calidad de vida y la salud de Yupik, sino que también le dará la oportunidad de interactuar por primera vez en su vida con otros cuatro osos polares", explicaba Derbez en el vídeo difundido en la red social.



No obstante, no todos los especialistas parecían compartir esta opinión. La AZCAM indicó que las condiciones del traslado y lo que esto implicaría no serían buenas para la salud de esta osa mexicana por adopción.



La organización señalaba que las más de 15 horas de vuelo -durante las cuales sería sometida a sedantes- representaban un riesgo para la salud de un animal de esta edad, considerado un ejemplar muy adulto teniendo en cuenta que la expectativa de vida de esta especie es de 18 años en estado salvaje.



A esto agregaban que la osa simplemente ingresaría a otro zoológico privado, el Yorkshire WildLife Park, el cual no pertenece a la Federación Global de Santuarios para Animales (GFAS por sus siglas en inglés).



Luego de la petición de Derbez, el titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, respondió a las pocas horas a través de Twitter que el Zoológico Benito Juárez de Morelia se comprometía a cumplir con todos los requisitos para que la dependencia gubernamental expidiera el permiso de traslado.



Al día siguiente, con el traslado ya dado por hecho, la situación se zanjó de inmediato cuando el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, aseguró en Twitter que Yupik se quedaría con ellos.



La Semarnat entonces acató la decisión respaldándose en que el zoológico era el único propietario de la osa y que, por tanto, la decisión era suya.