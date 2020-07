Policía confirma que el cuerpo de Naya Rivera fue hallado en lago de California

LEA TAMBIÉN

Es un día doloroso para los seguidores de las estrellas que protagonizaron 'Glee'. La Policía del condado de Ventura, en Estados Unidos, confirmó la tarde de este lunes 13 de julio del 2020, la muerte de la actriz estadounidense, Naya Rivera, quien desapareció el miércoles 8 de julio, mientras nadaba junto a su hijo de 4 años en el lago Piru, uno de los principales atractivos de la localidad.

Su cuerpo fue hallado la mañana de hoy, cuando se cumplen siete años de la repentina muerte de su compañero de elenco, Cory Monteith, por una sobredosis de droga.

La noticia fue anunciada por la unidad policial ante los medios de comunicación locales. Allí, las autoridades informaron que la operación de búsqueda fue continua durante cinco días. Hallar los restos de Rivera en el lago era complejo: había poca visibilidad en el agua y la cantidad de obstáculos en el fondo del lago.

La hipótesis del personal de rescate se mantiene: Rivera se habría ahogado en el mar, aunque las circunstancias del fallecimiento serán establecidas después de realizar la autopsia al cuerpo.



El vocero de la Policía de Ventura, Bill Ayub, sin embargó, decidió aclarar que no existen indicios de suicidio en el fallecimiento de la actriz.



Rivera nació el 12 de enero de 1987 en Valencia, localidad ubicada en el estado de California. Pero en sus raíces confluían las ascendencias puertorriqueña, afroamericana y alemana. Siempre fue elocuente frente a las cámaras y lo comprobó cuando cumplió debutó a los 4 años en la serie cómica 'The Royal Family'. Después llegarían apariciones en 'The Fresh Prince of Bel-Air', 'Family Matters', 'Simbad' y 'Baywatch'.

Video: YouTube, cuenta: Dark Fantasy

La muerte de la artista deja un vacío en la televisión estadounidense. Rivera se convirtió en un personaje querido de 'Glee' que visibilizó a la comunidad latina y Lgbtiq+, en su papel como Santana López. La intérprete brilló en su papel desde 2009 hasta el final del programa, en el 2017. Como parte del elenco de la serie musical, Rivera,recibió varias nominaciones en los premios Screen Actors Guild Awards, Grammy's y Teen Choice Awards.



Su última fotografía -publicada en Instagram el miércoles 8 de julio, día en el que desapareció, ha conmovido a sus seguidores a escala mundial. En la imagen, Rivera aparece junto a su pequeño hijo de cuatro años que hoy queda en la orfandad.