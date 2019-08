El músico mexicano Celso Piña falleció a los 66 años 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La tarde de este miércoles 21 de agosto del 2019 falleció el reconocido músico mexicano Celso Piña. Su deceso fue confirmado por La Tuna Group por medio de un comunicado oficial difundido en su página de Facebook.

"Hoy es un día triste para La Tuna Group, con un profundo dolor comunicamos la inesperada partida de un miembro de la familia, nuestro amigo el Maestro Celso Piña quien falleció hoy en Monterrey a las 12:38 pm a causa de un infarto", se lee en el texto difundido para despedir al 'rebelde del acordeón'.



Piña, quien además de acordeonista fue cantante, compositor y arreglista, fue hospitalizado de emergencia. Los médicos intentaron reanimarlo, sin embargo, había llegado al centro de salud sin signos vitales, aseguran medios mexicanos.



El deceso del músico también fue confirmado por su hija, Cecilia Piña Ortiz en su página de Facebook. "Papá, te amo con todo mi corazón, fuiste y serás siempre el mejor del Mundo, no tengo palabras para expresar, no sabes cuanta falta me vas a hacer pero al fin estaré muy agradecida y bendecida por Dios por haberme dado la dicha de estar contigo hasta el último momento, ahora vas a estar llevando tu música en el cielo, a donde te faltaba llegar", escribió .



En su página de Internet se describe a Celso Piña como un pionero en la mezcla o fusión de sonidos tropicales como base, conjugándolos con todo tipo de ritmos populares.



Según el diario El Universal de México "al llevar a cabo la conjugación entre ritmos como sonidero, ska, reggae, rap y hip-hop, entre otros, es que se le ha considerado como uno de los mejores músicos de México, Latinoamérica y Estados Unidos.



Son conocidas sus colaboracións con agrupaciónes Café Tacuba en el tema Aunque no sea conmigo, con Lila Downs y Totó La Momposina en Zapata Se Queda, con Gloria Trevi en Sufran Con Lo Que Yo Gozo y más. Además de sus temas Cumbia Poder, Negrita Linda, Oye mi Cumbia, entre otros.

Video: YouTube, cuenta: Celso Piña Oficial.