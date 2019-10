La muerte del modelo canadiense Zombie Boy fue accidental

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El modelo canadiense Zombie Boy, fallecido a los 32 años en Montreal en agosto de 2018, murió de forma accidental, según un análisis forense publicado este lunes 28 de octubre del 2019 que descartó la hipótesis de un suicidio difundida tras lo ocurrido.

“El señor Rick Stephan Genest (el verdadero nombre del modelo) murió a consecuencia de un traumatismo craneal tras una caída desde un balcón situado en la tercera planta de un edificio de viviendas. Se trata de una muerte accidental”, declaró en un comunicado la oficina del médico forense de Quebec, encargada de investigar las muertes sospechosas.



El cadáver del modelo fue hallado en la noche del 1 de agosto de 2018 en Montreal, y los medios canadienses así como la cantante estadounidense Lady Gaga habían dicho que se había suicidado porque sufría problemas mentales.



Los análisis toxicológicos mostraron que el fallecido estaba “fuertemente intoxicado con alcohol” en el momento de su muerte, y también se encontró cannabis en su sangre, según el informe de la forense Mélissa Gagnon.



Según las cámaras de vigilancia del edificio, Genest salió a fumar un cigarrillo y “no parecía encontrarse en un estado de psicosis ni de delirio cuando salió al balcón”, precisa el comunicado.



El modelo, que contaba con un buen entorno social y estaba motivado por sus proyectos artísticos, no tenía una “intención clara e inequívoca de acabar con su vida”, según Gagnon.



“Algunos de los allegados de Genest indicaron que acostumbraba a sentarse en la baranda del balcón exterior del edificio cuando salía a fumar. Teniendo en cuenta esa costumbre y su avanzado estado de embriaguez, es posible que Genest cayera del balcón por accidente”, dijo la forense.



Cerca del 90% del cuerpo del modelo estaba cubierto de tatuajes que le dieron su apodo de Zombie Boy: una calavera en la cara, un cerebro dibujado en el cráneo y diversos huesos e insectos.



Su aparición en 2011 en el videoclip de la canción Born This Way de Lady Gaga lo hizo famoso a nivel mundial.

Video: YouTube, cuenta: Lady Gaga





Desfiló en las pasarelas de París, Milán, Berlín y Nueva York para casas de moda como Thierry Mugler y para la colección de prêt-à-porter del cantante Jay-Z.



placeholder