Muere miembro original de Los Chicos, donde estuvo el puertorriqueño Chayanne

José Miguel Santa, miembro original del ya desaparecido grupo juvenil Los Chicos y del que también participó el cantante puertorriqueño Chayanne, falleció este martes (19 de marzo del 2019), anunció en sus redes sociales el reconocido artista.

"Fuiste el amigo y compañero de una gran aventura con Los Chicos. Luego la vida te dió grandes alegrías y logros y me sentí feliz por tí (sic)", recordó Chayanne a su colega "Migue" en su cuenta de Instagram.



"Hace tres meses, en Navidad tuvimos la suerte de vernos, siempre era un gusto compartir contigo. Mis más sinceras condolencias a toda tu familia que Dios les de fuerza y entendimiento (sic)", prosiguió Chayanne su mensaje.



Santa trabajaba como piloto de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).



Según explica la página de Facebook dedicada a la agrupación, Santa fue parte del grupo original que se creó en 1978 con cuatro miembros.



En ese cuarteto estaban también Chayanne, Héctor 'Tony' Ocasio y Reynaldo 'Rey' Díaz.



Entre sus grandes éxitos musicales estuvieron "Ave María", "Será porque te amo", "Mamma mía", "Heidy" y "Puerto Rico".



Los Chicos llegaron a posicionarse número uno, gozando de una gran acogida a nivel mundial y especialmente en Latinoamérica.



Los Chicos, al igual que Menudo -en la que estuvieron Ricky Martin y Draco Rosa, se convirtieron en las dos bandas juveniles más importantes de Puerto Rico.



No obstante, en el año 1983 Chayanne, Díaz y Santa abandonaron la agrupación alegando pobres condiciones de trabajo.



El único integrante original que permaneció en la banda juvenil en ese momento fue Ocasio.



Sin embargo, la nueva versión de Los Chicos jamás tuvo el mismo impacto que su alineación original y la competencia de Menudo seguía siendo muy fuerte.



Al no tener el respaldo del público, el grupo se disolvió.



Tras su salida, Chayanne se lanzó como solista y ese mismo año publicó su primera producción discográfica, "Chayanne es mi nombre", con el que dejó claro el estilo romántico y de baile que caracterizaría su carrera.



Su éxito lo llevó a debutar como actor en la telenovela mexicana "Pobre juventud", a la que siguió "Tormento", donde coincidió con el colombiano Carlos Vives.

Esa sería la constante de su carrera, los viajes de ida y vuelta entre la música y la actuación, aunque su éxito internacional lo obtuvo como cantante.

Dos de las canciones más emblemáticas de sus inicios fueron "Fiesta en América" y "Peligro de amor".