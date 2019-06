Indignación en redes por la muerte de una mascota en vuelo Guayaquil-Quito

LEA TAMBIÉN

Una ola de indignación y malestar se levantó en redes sociales este miércoles 5 de junio del 2019. Organizaciones que velan por el bienestar animal denunciaron la muerte de China, una perra pitbull, en un vuelo que partió de Guayaquil con destino a Quito el 27 de mayo.

De acuerdo con lo informado en la página de Facebook de la Fundación Almanimal Ecuador, China “no logró llegar a su destino” y la aerolínea“sigue sin dar respuesta y peor aún no entrega el cuerpo de la mascota”.



La muerte de la mascota fue confirmada por su propietario. En su muro de Facebook subió la imagen de un corazón negro hecho con huellas de patas de un perro y el mensaje: 'Te extrañaremos'.



Allí reseñó: "Acabo de perder una de mis ejemplares, llamada China por negligencia... esto no se queda así ya que ella formaba parte de una familia. Se está siguiendo el proceso de la demanda contra esa compañía".



Según la publicación de Almanimal que denuncia la muerte del animal y que tiene más de 1 000 compartidos en Facebook “supuestamente China fue vista por última vez fuera del kennel (caja de transporte) con varios golpes en su cabeza”.



La publicación de Almanimal asegura que autoridades de la aerolínea indicaron que el cuerpo de China “fue entregado en el aeropuerto de Quito a fauna animal sin autorización de nadie”. Un video difundido en redes el pasado 30 de mayo muestra a dos personas topando el rostro de China, ya sin vida, y señalando presuntos golpes e hinchazones en sus pómulos y labios.



La organización que difundió ese clip solicitó la entrega de los videos de seguridad del día que China viajó.



En el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, el manejo de las cámaras de seguridad está a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, del Municipio. EL COMERCIO conoció que el acceso a los videos de seguridad aeroportuaria requiere un procedimiento legal. Asimismo, que, en casos como estos, la custodia de las mascotas está a cargo del responsable del traslado.



En Twitter, la Fundación TEA se unió a la exigencia de que la investigación sea “seria” y asegura que la aerolínea “guarda silencio y no entregó el cuerpo”. En redes, esta organización hizo circular fotografías que muestran el cuerpo sin vida de China.



En la misma red social, los usuarios piden explicaciones a la aerolínea sobre lo ocurrido con China. Las publicaciones de la empresa en Twitter están llenas de respuestas que exigen “la verdad de lo que pasó”. Otro pregunta “¿Qué pasó con el perro que mataron?”.



“No puedo creer, ustedes tan frescos publicando como si nada pasara, por qué no publican dando una explicación de qué pasó con China, ¿dónde está su cuerpo? Mataron a un animalito, qué es lo que no logran entender?, escribe otra usuaria.



La tarde de este 5 de junio, la Fundación TEA informó en su cuenta de Twitter que un funcionario de la aerolínea se comunicó con el propietario de China para indicarle que recibirá un informe sobre lo que ocurrió con su mascota la próxima semana.

El caso recuerda a otro similar que tuvo lugar en el 2017 cuando Manuel, un gato que debía acompañar a su dueña en un vuelo Quito-Buenos Aires con escala en Lima se extravió en el aeropuerto del país vecino. La pérdida de Manu impulsó una campaña en redes para lograr que la propietaria del gato pueda viajar a Lima a buscarlo.