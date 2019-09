Actor de 'Karate Kid' murió a los 59 años 

LEA TAMBIÉN

El actor Robert Garrison, quien dio vida a Tommy en la película 'Karate Kid' murió este viernes 27 de de septiembre del 2019 en Estados Unidos. La noticia fue confirmada por el hermano del intérprete al medio de noticias especializado en el mundo del espectáculo TMZ.

El deceso tuvo lugar en un hospital en Pensilvania, aunque inicialmente se reportó que murió en West Virginia. Allegados de Garrison dijeron a TMZ que la muerte no fue inesperada, pues había estado un mes internado lidiando con problemas del riñón y del hígado.



Garrison inició su carrera como intérprete cerca del final de la década de los 70. En 1984 ganó notoriedad por haber actuado en el filme 'Karate Kid' que tuvo a Ralph Macchio como protagonista. El actor participó en la primera película y en 'The Karate Kid Part II'.



Será recordado por su icónica línea "Get him a body bag! Yeah" (Tráiganle una bolsa para cadáveres, que ahora puede ser encontrada en diversos gifs, memes, camisetas, estuches para celulares, etc.



TMZ informó que a Garrison le sobreviven su hermano Patrick y su cuñada Linda. En declaraciones al medio Patrick describió a Robert como "un tipo divertido y amoroso. Disfrutaba de la gente y de la vida. Le gustaba divertirse y hacer reír a la gente hasta el final. Definitivamente será extrañado".

Su familia informó que sus restos mortales serán cremados.