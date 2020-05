Muere Jimmy Cobb, baterista de 'Kind of Blue', según medios de EE.UU.

LEA TAMBIÉN

Jimmy Cobb, el baterista de jazz estadounidense que participó en el mítico álbum de Miles Davis 'Kind of Blue' (1959), murió a los 91 años de edad, anunciaron varios medios.

Su esposa Eleana Cobb dijo que el músico murió el domingo 24 de mayo de 2020 de cáncer de pulmón en su casa en Manhattan, según la cadena NPR y otros medios estadounidenses.



“Era una persona muy especial e inusual, un músico con un don excepcional, con talento natural, como un atleta”, dijo al New York Daily News.



Cobb era el último sobreviviente del grupo que grabó 'Kind of Blue' durante dos días en una antigua iglesia reconvertida en estudio musical en Nueva York. El álbum es considerado por críticos y fanáticos como uno de los mejores del jazz de todos los tiempos.



Dirigido por el trompetista Davis, el grupo también incluía a los saxofonistas John Coltrane y Julian Adderley, los pianistas Bill Evans y Wynton Kelly, y el bajista Paul Chambers.



En una entrevista de 2009 con AFP, Cobb contó que Davis solo le dijo al grupo lo que quería hacer con aquel álbum una vez que ya habían llegado al estudio neoyorquino.



“Era algo que Miles tenía escrito en un trozo de papel”, dijo. Y en su mayoría fue hecho en una sola toma, “porque eso era lo que a Miles le gustaba (...) él se dio cuenta de que tu primera interpretación es tu mejor interpretación”.



La revista Rolling Stone situó 'Kind of Blue' en el número 12 de su más reciente lista de los “500 grandes álbumes de todos los tiempos”.



Cobb ya había tocado con Billie Holiday y Dinah Washington cuando grabó ese álbum con Davis.

Pero nadie en el grupo tuvo noción de que estaban haciendo historia en el jazz cuando grabaron el disco y solo se dieron cuenta de que era “algo especial” cuando seguía vendiéndose bien un año después de su lanzamiento, en agosto de 1959, contó el baterista en 2009.