¿El adiós de Gwyneth Paltrow confirma la muerte de Iron Man en 'Avengers: Endgame'? Tres posibilidades

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El fallecimiento de Iron Man en 'Avengers: Endgame' empieza a parecer la crónica de una muerte anunciada. Las cosas ya pintaban muy mal para Tony Stark en el primer adelanto de la película, pero la reciente despedida de Gwyneth Paltrow del Universo Marvel no hace más que subir las apuestas en ese sentido. ¿Hay esperanza para Iron Man?

Paltrow reveló que 'Avengers: Endgame' será su última película de Marvel. La actriz asegura que "se siente demasiado mayor como para meterse dentro de un traje", y aunque no ha cerrado la puerta a próximas apariciones, ya no será un personaje central de las cintas de 'Vengadores'.



"Me siento honrada de formar parte de algo que apasiona a la gente. Por supuesto, si dijeran: '¿Puedes volver por un día?' Siempre estaré allí si me necesitan", asegura en la entrevista.



Esto deja tres posibles futuros para su personaje Pepper Potts, o muere en 'Endgame', o pierde a Tony Stark, o ambos acaban viviendo felices fuera del mundo de los Vengadores. Y es aquí donde comienzan los rumores.



Pepper muere

​

La primera opción podría ser que Pepper Potts fallezca en algún momento de la próxima película de los hermanos Russo. Ha habido rumores que apuntan a que será ella quien rescate a Tony Stark del espacio, vistiendo su armadura conocida como Rescue.

Una de las posibilidades para que Pepper Potts desaparezca de las películas de superhéroes es que ella muera en la siguiente entrega de los 'Vengadores'.



Y teniendo en cuenta lo maltrecho que está Iron Man, y la devastadora experiencia que ha tenido con Peter Parker, perder al amor de su vida sería el último punto de inflexión para el personaje. Pero esto parece poco probable.



Tony muere



La segunda opción es tristemente más probable. Todos los rumores, desde los que parten del fin de contrato de Robert Downey Jr., Chris Evans, y el resto de 'Vengadores' originales a los que surgen de las teorías del Soul World y los fallecidos tras el chasquido, apuntan a que el equipo original dará sus vidas a cambio de salvar las del resto del universo.

Los fánaticos de las películas de Marvel especulan que Pepper podría quedar viuda y ello marcaría su retiro, tras la muerte de Iron Man.



Esto significaría, por supuesto, la muerte de Iron Man, dejando a Pepper Potts viuda y obligándola a un retiro del mundo de superhéroes. Otro extendido rumor apunta a que la pareja tendrá un bebé en algún momento de 'Endgame', y la perspectiva de una madre viuda y desamparada resulta tan desgarradora como emotiva.



Los dos sobreviven



Por último, y también parece poco probable, también está la opción de que ambos sobrevivan. Si los rumores del bebé son ciertos, tras la segunda batalla contra Thanos, y en caso de que Tony sobreviva, sería el momento perfecto para que dejase atrás su armadura y se dedicase a cuidar de su hijo.

Los seguidores más optimistas apuntan a que la pareja tendrá un hijo, que marcaría un posible retiro de Iron Man.



Esto también dejaría la puerta abierta a futuras apariciones de Paltrow y Downey Jr. en películas de Marvel, como una familia feliz alejada de los conflictos intergalácticos y, quién sabe, quizás dispuestos a volver para una última misión si la humanidad los necesita.



De momento, habrá que esperar hasta el próximo 26 de abril, fecha de estreno prevista para 'Vengadores: Endgame', para descubrir qué le depara el futuro a Tony Stark, Pepper Potts y el resto de personajes del Universo Marvel.