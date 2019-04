La muerte de Hulk que rodó Mark Ruffalo y se quedó fuera de Infinity War

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El final de Avengers: Infinity War fue uno de los más devastadores de la historia de cine. Muchos héroes cayeron tras el chasquido de Thanos. Uno de los pocos supervivientes fue Hulk, pero estuvo muy cerca de no ser así, ya que Mark Ruffalo rodó una secuencia en el que el Gigante Esmeralda moría.

Según el actor, Bruce Banner estuvo muy cerca de no aparecer en Endgame, ya que los planes iniciales de los hermanos Russo pasaban por eliminarle de la ecuación final antes del fin del juego.



"Por una vez, desaparecí, y luego ya no. Estaba bastante seguro de que iba a ser yo", explicó Ruffalo a Yahoo.



"Es como Supervivientes. Es como... ¿quién va a ser expulsado de la isla? Y probablemente debería haber sido yo...", añadió. Ruffalo no ha explicado si ésta secuencia en concreto tenía que ver con la secuencia inicial de Infinity War, con Thanos atacando la nave asgardiana, o si su muerte era parte de la Decimación.



Teniendo en cuenta el gusto de Mark Ruffalo por revelar 'spoilers', que compite incluso con Tom Holland, no resulta extraño que los Russo decidiesen grabar dos finales para su personaje, de forma que no supiese si estaba vivo antes del lanzamiento de la película. Eso sí, los directores tenían muy claro desde un principio quien moría y quien sobrevivía.

"Todas nuestras decisiones se basan en la historia", explicaron a ComicBook.com. "Se basa en el camino que estos personajes han recorrido, no sólo en ésta película, sino en todo el Universo Marvel hasta este punto, porque estas dos películas son la culminación. Así que todo lo que podemos

decir es que son elecciones de historia muy centradas. Esa es nuestra motivación para todo".



La Saga del Infinito llegará a su fin el próximo 26 de abril, cuando Avengers: Endgame llegue a los cines.