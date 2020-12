Una persona falleció y 300 personas fueron hospitalizadas en India por una 'enfermedad no identificada'

Autoridades sanitarias de India informaron que una persona falleció y 300 personas se encuentran hospitalizadas por una "enfermedad no identificada" en el estado de Andhra Pradesh, en el sureste de la nación. Así lo reporta el medio internacional CNN este lunes 7 de diciembre del 2020.

Dolla Joshi Roy, funcionario de vigilancia de India, dijo, según cita CNN, que los pacientes presentaron una serie de síntomas como convulsiones, pérdida del conocimiento y naúseas durante el fin de semana que se inició el viernes 4 de diciembre. Sin embargo, los especialistas aún no logran establecer la génesis de la patología, que se registró en Eluru, una localidad de Andhra Pradesh.



Un hombre, que fue ingresado a un centro de salud por la enfermedad no identificada, falleció la noche del domingo 6 de diciembre. Joshi Roy detalló que el cuadro sintomático incluyó episodios de epilepsia y convulsiones. Pero tuvo un paro cardíaco fatal "aunque no relacionado", que causo su deceso.



La noticia se hizo pública en medio de un duro contexto que enfrenta India, pues concentra el mayor número de infecciones de covid-19 a escala mundial. Hasta hoy, el país registra más de 9,8 millones de contagios confirmados y más de 140 000 muertes por la afectación de la enfermedad. El estado Andhra Pradesh, en cambio, abarca 800 000 de los casos registrados en la nación. Pero este fin de semana el nuevo coronavirus no fue la causa principal de las hospitalizaciones.



Joshi Roy explicó que los pacientes ingresados dieron negativo después de realizarse una prueba PCR para descartar la patología.



Un equipo especializado se enfoca en analizar muestras de agua de Eluru para determinar los niveles de contaminación, pues se estableció que el factor común entre los pacientes hospitalizados es que recibieron el líquido de una fuente común. Según informa CNN, se recolectaron muestras de 57 863 viviendas, que fueron enviadas a un laboratorio forense. "La causa aún se desconoce, pero estamos haciendo todo tipo de pruebas, incluidas las de alimentos y leche", explicó Roy.



Ahora, las autoridades esperan los resultados del procesamiento de pruebas. Personal del Instituto de Ciencias Médicas de la India y un neurólogo llegaron a Eluru para realizar más pruebas neurotóxicas. Además, el ministro de Andhra Pradesh, YS Jaganmohan Reddy, incluyó en su agente de este lunes, una visita a los pacientes afectados.



Hasta el momento, la posibilidad de una infección viral se ha descartado.

De acuerdo con un documento publicado por el Departamento de Salud de Andhra Pradesh, los especialistas dicen que, después del procesamiento de pruebas de sangre, no se ha hallado ninguna evidencia de una patología generada a través de una transmisión viral como el dengue o la chikungunya. Estas enfermedades se producen debido a la picadura de mosquitos.