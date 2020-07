Hombre de 30 años que asistió a 'fiesta  covid' falleció tras infectarse con el virus

LEA TAMBIÉN

Jake (nombre protegido) asistió a una 'fiesta covid' porque pensaba que el virus era un engaño. Días después, el hombre falleció debido a la afectación de la enfermedad en una casa de salud de Texas, en Estados Unidos. La noticia fue confirmada el domingo 12 de julio del 2020 por autoridades del hospital, consultadas por el periódico estadounidense The New York Times.

De acuerdo con el medio de comunicación, el ciudadano fue ingresado en el Hospital Metodista en la localidad San Antonio de Texas. El hombre -según Jane Appleby, directora del centro de salud- había ido a una reunión en la que se encontraba una persona contagiada para probar si el "covid -19 era real".



La especialista prefirió no ofrecer detalles sobre la fecha en la que se desarrolló la fiesta, cuántas personas asistieron o cuánto tiempo después del encuentro fue hospitalizado con diagnóstico positivo del virus. De acuerdo con el testimonio de Appleby, el hombre confesó a la enfermera que cuidaba de él que participó en una 'fiesta covid'. Antes de morir, según la mujer, el paciente le dijo: "Creo que cometí un error. Pensé que esto era un engaño, pero no lo es...".



La Organización Mundial de la Salud ha sido constante en recordar que la vía principal para evitar la propagación del virus es mantener el distanciamiento físico de al menos dos metros. En medio de un escenario en el que el mundo ha comenzado a desconfinar a sus habitantes, el organismo reitera mantener medidas de bioseguridad sanitaria.



La principal premisa de las 'fiestas covid', dicen expertos, es probar si el coronavirus realmente existe o, en su defecto, exponer de forma intencional a las personas al virus en un intento por buscar la inmunidad. Pero -de acuerdo con Appleby- los encuentros pueden terminar en tragedia.



Ella, además, afirmó a The New York Times que el objetivo de hacer pública la historia de Jake es crear conciencia y alertar a la ciudadanía, sobre todo, en Texas, en donde los casos confirmados de covid-19 van en ascenso.

De acuerdo un base de datos creada por el periódico, el sábado 11 de julio, Texas llegó a uno de sus mayores picos de infección: 8 332 nuevos casos fueron anunciados por autoridades locales. Hasta este lunes 13, la zona superó el umbral de los 258 000 contagios y 3 200 muertes.