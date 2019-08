Hermanastro y heredero de Prince fue hallado sin vida en su casa

LEA TAMBIÉN

Alfred Jackson, uno de los seis hermanos del fallecido cantante Prince y heredero de su fortuna fue hallado sin vida en su casa en Kansas. Según informa el portal de noticias especializado en el mundo del espectáculo TMZ, Jackson murió mientras dormía.

El deceso de Jackson tuvo lugar la mañana de este jueves 29 de agosto del 2019. Fue su hermano, Bruce Jackson, quien no tiene parentesco con Prince, el que halló el cadáver del hombre de 66 años.



En declaraciones a TMZ, Bruce contó que fue a visitar a su hermano a las 10:30 del jueves y lo halló inconsciente. Según el medio, la muerte no está siendo investigada como sospechosa y la Policía cree que Alfred murió de causas naturales.



Alfred Jackson era hermano por parte de madre de Prince. Es recordado por haber sido uno de los primeros miembros de la familia del intérprete en pronunciarse luego de su muerte en el 2016. Alfred también confesó que no había hablado con su hermano en varios años, pero que había seguido su carrera y que estaba orgulloso de él, asegura TMZ.



Luego de que se conoció la noticia de la muerte de Prince, Alfred declaró: "Extraño a mi hermano porque mi hermano era todo en el mundo para mi. Es una leyenda, realmente lo es".



Lejos de la vida de celebridad que llevó Prince, Alfred era un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tras haber recibido la herencia que le dejó el músico pudo comprarse una casa. "Antes de esto había vivido en residencias de veteranos por décadas", afirma TMZ.

El diario El País de España explica que "la cuestión de la herencia de Prince es compleja", pues el cantante dejó una suma millonaria "cuyo contenido nunca ha sido aclarado. Además también dejó su catálogo musical, valorado en USD 500 millones, toda una colección de grabaciones no publicadas, y una serie de propiedades inmobiliarias valoradas en USD 35 millones".