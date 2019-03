Muere el nigeriano Gabriel Okara, un grande de la literatura africana

LEA TAMBIÉN

Uno de los grandes nombres de la literatura del África anglófona, el poeta y escritor nigeriano Gabriel Okara, falleció este domingo 24 de marzo del 2019 en su casa, en la localidad de Yenagoa (sur de Nigeria), a la edad de 97 años, informó su familia.

El que fuera considerado el primer poeta modernista de esa región ocupó durante gran parte de su vida la presidencia de la Asociación de Autores Nigerianos (ANA, en inglés) y plasmó, tanto en su prosa como en su poesía, las tradiciones y el folclore de las etnias nigerianas.



"Nos entristece la noticia, pero nos consuela que haya dejado un noble legado. A través de sus logros literarios, Okara puso al estado de Bayelsa -que acoge la localidad donde nació y murió- en el mapa de la excelencia literaria", destacó hoy (26 de marzo del 2019) la ANA en declaraciones divulgadas por los medios locales.



Entre las obras del autor, destacan su novela experimental 'The Voice' (La Voz), publicada en 1964; y su multipremiada obra poética, reunida en los poemarios 'The Fishermans Invocation' (La invocación del pescador), de 1978; y 'The Dreamer, His Vision' (El soñador, su visión), de 2005.



Según la editora de una antología de sus poemas, Brenda Marie Osbey, "es con la publicación del primer poema de Gabriel Okara cuando se puede decir que la literatura nigeriana y la poesía africana moderna en inglés realmente comenzaron".



El recientemente reelegido presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, lamentó la pérdida del escritor en un comunicado en el que ofreció sus "condolencias sinceras a la familia Okara, al gobierno y a los habitantes del estado de Bayelsa, a la comunidad literaria y a todos los que bebieron de la fuente de conocimiento del autor".



Nacido el 24 de abril de 1921, el autor estudió en la Universidad Yaba Higher de Lagos.



Después, intentó enrolarse en la Fuerza Aérea Británica (Royal Air Force) durante la Segunda Guerra Mundial, pero no llegó a completar el entrenamiento de piloto.



Sí acabó trabajando para la British Overseas Airway Corporation, la primera compañía aérea pública de Reino Unido y predecesora de British Airways.



A partir de 1945, ejerció durante nueve años como encuadernador de libros para la editorial estatal de la Nigeria aún colonial, donde empezó a escribir.



Allí tradujo al inglés poesía escrita en la lengua indígena ijaw, predominante en el sur del país, y escribió guiones para la radio oficialista, antes de estudiar periodismo en 1949 en la Universidad Northwestern (EE.UU.).

Durante su carrera, Okara recibió varios premios, entre ellos el Premio de Poesía de la Commonwealth (Mancomunidad Británica de Naciones).

En su honor, las autoridades del estado nigeriano de Bayelsa han bautizado con su nombre varias bibliotecas y centros culturales locales.