Fernando Gaitán, creador de 'Yo soy Betty, la fea', murió a los 58 años

Fernando Gaitán, el reconocido guionista bogotano, quien le dio vida a novelas con éxito mundial como 'Yo soy Betty, la fea', 'Café con aroma de mujer' y 'Hasta que la plata nos separe', murió este martes (29 de enero del 2019). El libretista falleció a los 58 años a causa de un infarto en la Clínica del Country, al norte de la capital, según testimonios recogidos por el periódico El Tiempo, de Colombia.

Durante su trayectoria en la pantalla chica, Gaitán se consolidó como una de las mejores plumas de ficción en Colombia. Uno de sus mayores aciertos fue una de las telenovelas latinoamericanas con más seguidores en el Ecuador, 'Yo soy Betty, la fea', considerada como la obra más éxitosa de la historia por el récord Guiness.



La ficción relataba la historia de Beatriz Aurora Pinzón Solano, una joven graduada con honores en economía, que llegó al mundo de la 'gente bonita' en Ecomoda y se enamoró de su jefe, Armando Mendoza, fue emitida en más de 180 países, incluido Ecuador. Además, fue traducida a 15 idiomas y llevada a 22 adaptaciones.

Los éxitos también llegaron cuando mentalizó los diálogos de telenovelas juveniles como 'Francisco, el Matemático' y comedias románticas como 'Hasta que la plata nos separe'.



Hace apenas una semana, Gaitán había firmado un importante contrato con la productora Sony Pictures para la realización de una producción dirigida para el público digital. La productora no ha revelado si el proyecto continuará sin el libretista.



Él, leyenda de la pantalla chica colombiana, no solo se dedicó a la televisión. Su pluma comenzó a entrenarse desde los 22 años, cuando ejerció como periodista de la Unidad de Investigación en un diario local de Colombia.



Según información del periódico El Colombiano, los restos de Gaitán serán velados hasta este miércoles (30 de enero del 2019) en una ceremonia íntima.