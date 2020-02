Cineasta chino y su familia murieron a causa del coronavirus mientras estaban en cuarentena

LEA TAMBIÉN

El cineasta chino Chang Kai y cuatro miembros de su familia fallecieron el 14 de febrero de 2020 tras haberse infectado por el coronavirus Covid-19. De acuerdo con un informe de la agencia de noticias china Caixin, los ciudadanos se mantenían en cuarentena luchando contra la enfermedad en Wuhan, el epicentro de brote que ha dejado 2 248 muertos hasta este 21 de febrero del 2020.

Antes de morir, reporta Caixin, el cineasta relató en sus redes sociales que fue su padre el primer integrante de la familia que presentó síntomas. “Fue llevado a muchos hospitales pero en todos dijeron que no había camas disponibles. Estábamos extremadamente decepcionados y nos fuimos a casa”, escribió. Pese a que el adulto mayor fue internado y sometido a un fuerte tratamiento en el Hospital de Wuhan, murió el pasado martes 28 de enero. Días después, el 4 de febrero, falleció su esposa quien estaba “física y mentalmente exhausta”, según describió Kai en su cuenta de Facebook.



La conmovedora carta escrita por Kai da cuenta, además, de los oscuros días que tuvo que vivir Chang después de haber sido diagnosticado con la neumonía viral del Covid-19. “El despiadado virus también devoró a mi esposa y mi cuerpo. Fui a varios centros médicos y rogué ser admitido. Las camas eran difíciles de encontrar...No somos nadie”.

Durante más de tres semanas sin atención médica, el artista consiguió una cita pero era tarde. No solo su respiración se había vuelto débil, sino que su organismo ya no le permitía caminar por el dolor en sus extremidades y la intensa fiebre.



Según informa la cadena de noticias internacional BBC, la hermana de cineasta falleció también el 14 de febrero, horas después de la muerte de Kai.



En la parte final de la misiva, el director dedicó sus últimas palabras a su hijo, que vive en una humilde vivienda en el Reino Unido junto a sus seres queridos. “Mientras dibujo mis últimas respiraciones débiles, quiero decir algo a mi familia, a mis amigos y a mi hijo en el lejano Londres. Toda mi vida fui un hijo filial, un padre responsable, un amoroso esposo y una persona honesta ¡Adiós a los que amo y a los que me amaron!”, escribió.

Hasta este viernes 21 de febrero, el Ministerio de Sanidad China y la Organización Mundial de la Salud informaron los avances de Covid-19 a escala mundial: 2 248 muertos, 76 787 personas contagiadas por el Covid-19 y 18 864 pacientes recuperados.