Falleció Chris, la oveja que produjo la lana más pesada del mundo

La oveja australiana Chris, que entró en el libro Guinness de los récords mundiales tras haber sido hallada con una enorme cantidad de lana, murió, anunciaron sus cuidadores este miércoles 23 de octubre del 2019.

Chris había sido portada cuando fue hallada caminando sola en las afueras de la capital Canberra con una imponente cantidad de lana en 2015.

Un experto se encargó de esquilarla, una intervención que salvó la vida de la oveja.

Lo que obtuvo fue a parar directo al libro Guinness de récords mundiales, con 41,1 kilos de lana, la cifra más alta para una sola esquila.

Little Oak Sanctuary, que cuida a docenas de animales, anunció el martes en las redes sociales que Chris había muerto.



"Fue conocida por producir la lana más pesada del mundo. Pero era más que eso, mucho más. Y siempre la recordaremos por todo lo que era -alguien, no algo- aquí con nosotros, no por nosotros", anunció la organización.



La cofundadora del santuario Kate Luke indicó al Canberra Times que Chris, que tenía unos 10 años, murió de causas naturales.



Las ovejas viven habitualmente entre 10 y 12 años.



Chris fue encontrada vagando sola en las afueras de la capital Canberra (Australia) con una imponente cantidad de lana en 2015. Foto: AFP