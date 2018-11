Muere el cantante de country Roy Clark

LEA TAMBIÉN

El cantante de country Roy Clark murió hoy (jueves 15 de noviembre del 2018) a los 85 años en su vivienda de Tulsa, estado norteamericano de Oklahoma, por una neumonía, informó hoy la Academia de Grabación.

"La comunidad de la música country perdió a uno de sus músicos más preciados. Se lo extrañará mucho y nuestros pensamientos están con sus seres queridos en este difícil momento", indicó en un comunicado la Academia, que entrega los premios Grammy.



Clark, nacido en 1933 en Virginia, aprendió a tocar el banjo y la guitarra de niño y luego se hizo conocido por éxitos como Yesterday When I Was Young o Come Live With Me, así como por numerosas apariciones televisivas.

Recibió varios premios, entre ellos, Grammy