Muere el legendario cantante de boleros Lucho Gatica a los 90 años

El legendario cantante de boleros Lucho Gatica, de origen chileno y residente en México desde hacía medio siglo, murió hoy (13 de noviembre del 2018) a los 90 años, según confirmó la familia del artista.

"Buen viaje! Te amo...", publicó en redes sociales su hijo, el actor mexicano Luis Gatica, junto con una imagen de un crespón negro.



Todavía no trascendieron los motivos del fallecimiento de este reconocido cantante con más de 70 años de carrera.



Nacido en Rancagua (Chile) el 11 de agosto de 1928, Luis Enrique Gatica, conocido como Lucho Gatica, fue un reconocido cantante de boleros y actor chileno que se mudó a México en 1957.



Desde este país cosechó fama internacional por sus boleros y baladas, y grabó trece álbumes de estudio, el último en el año 2013, titulado "Historia de un amor".

"Yo no le tengo miedo a la muerte, soy muy feliz", dijo el artista en una entrevista con motivo de la presentación de su último disco.

"La pérdida de Lucho, una de las leyendas más significativas de nuestra tierra, se ha ido. (...) Nos deja unos recuerdos y una música de por vida en nuestro planeta", dijo Humberto Gatica, destacado productor musical, en diálogo con la radio Cooperativa.



Gatica es el responsable de éxitos como No me platiques, Tú me acostumbraste, Voy a apagar la luz, El Reloj, La Barca y Sabor a mí.



"Lucho Gatica fue conocido en todas partes del mundo en una época en la que no era tan fácil viajar. Muy temprano salió al extranjero. Es uno de los pioneros de la música en lograrlo", sostuvo el animador Mario Kreutzberger, 'Don Francisco', en conversación con Cooperativa.



En sus años de mayor esplendor era tan conocido en Estados Unidos que la Metro Golden Mayer organizó reuniones con algunas de las mayores personalidades del espectáculo a nivel mundial como Elvis Presley y Nat King Cole.



En 1995 se hizo un gran homenaje en su honor en Miami, donde participaron artistas como Celia Cruz, Rafael Basurto (de Los Panchos), Olga Guillot, Juan Gabriel y José Jose.



Lucho Gatica, quien nació el 11 de agosto de 1928 en la ciudad de Rancagua (unos 90 kilómetros al sur de Santiago), era padre del actor mexicano Luis Antonio Gatica Cordero.



En noviembre de 2007 recibió el Grammy Latino a la Excelencia y en 2008 se instaló una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood, el segundo chileno con esta distinción.

Al conocerse la noticia de la muerte de Gatica, la ministra chilena de Cultura, Consuelo Valdés, escribió en su cuenta de Twitter que "con su enorme talento conquistó grandes escenarios del mundo, dejando una huella imborrable en un género musical".