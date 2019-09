Actor de 'Two and a Half Men' murió de cáncer cerebral

LEA TAMBIÉN

El actor estadounidense Brian Turk, conocido por sus apariciones en programas como 'Two and a Half Men' y 'Beverly Hills 90210' además de por haber dado vida a Gabriel en la serie de HBO 'Carnivále' murió el pasado 13 de septiembre del 2019. Según reportan medios internacionales, el intérprete perdió la lucha contra el cáncer.

Turk, quien se destacaba por su estatura de 1,94 metros, murió a los 49 años tras sufrir complicaciones por el cáncer cerebral que le fue diagnosticado en el 2018. De acuerdo con información difundida por TMZ, la enfermedad se volvió terminal en los últimos meses.



El actor apareció en varias series y películas a lo largo de su carrera. Tuvo un rol como actor secundario en las series 'Buffy the Vampire Slayer', 'Boy Meets World', 'ER', 'Criminal Minds', entre otras.



También desarrolló su carrera en el cine con roles en películas como 'American Pie 2'. 'A.I. Artificial Intellifence', 'The Lost World: Jurassic Park', entre otros. Según su perfil en el portal IMDb, actuó en 42 producciones.



Entre el 2003 y el 2005 fue parte del elenco de 'Carnivalé', una serie de televisión ambientada durante la gran depresión de 1929 de Estados Unidos. El show tuvo dos temporadas y un total de 24 episodios.



En el 2007 interpretó al personaje de Mike en el episodio Large Birds, Spiders and Mom de la serie 'Two and a Half Men'. En la escena en la que aparece intenta adelantarse en la fila, pero es increpado por Alan (Jon Cryer).

