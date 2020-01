Murió Andrea Arruti, la voz latinoamericana de Elsa en 'Frozen'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La actriz de doblaje Andrea Arruti, quien prestó su voz para el personaje de Elsa en la traducción al español de filme 'Frozen' murió a los 21 años. Su familia dio a conocer por medio de un comunicado difundido en Facebook el martes 14 de enero del 2020 que la joven falleció como consecuencia de una "complicación respiratoria que debilitó su cuerpo".

De acuerdo con la familia de Arruti, el cuerpo de la actriz se debilitó a lo largo de varios meses y durante ese tiempo "se procuró por su bienestar y fue debidamente atendida por especialistas. Por su parte, ella hizo todo lo que estuvo a su alcance para atender su estado de salud y cumplir con sus compromisos familiares, escolares y profesionales de manera normal".



Además de ser la voz en español de Elsa cuando era adolescente en 'Frozen', Arruti actuó como Neeko en el videojuego League of Legends, que fue uno de los primeros en informar de su deceso.



"Lamentamos el fallecimiento de Andrea Arruti, quien prestó su voz para Neeko y extendemos nuestras condolencias a sus seres queridos", se lee en un mensaje difundido en la cuenta de Twitter de League of Legends Latinoamérica.

Lamentamos el fallecimiento de Andrea Arruti, quien prestó su voz para Neeko y extendemos nuestras condolencias a sus seres queridos. pic.twitter.com/t6Jjd5vznG — League of Legends (@lollatam) January 12, 2020

Pese a su corta edad, Arruti contaba con una larga trayectoria en materia de doblaje. Su voz se escuchó en caricaturas como 'My Litte Pony' en la cinta 'Trolls' y en la serie original de Netflix 'Anne with an E'.



Emilo Treviño, también actor de doblaje, se despidió de Arruti con un sentido mensaje difundido en Instagram. "Buscar un por qué o para qué es absurdo pues son respuestas que realmente nunca tendremos y no espero tenerlas. Sin embargo, creo que hoy para mi es más importante recordar todas aquellas cosas hermosas que viví contigo... pues esas son las cosa que al final de todo realmente importan", dice el texto que acompaña una composición de fotografías en la que los actores aparecen juntos.



En una segunda parte del texto, Treviño escribió: "Te amo infinita e incondicionalmente Andy y sé muy bien que desde allá arriba me estarás cuidando como siempre lo hiciste. Me gané un angelito más".