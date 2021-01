Murió Alexi Laiho, guitarrista de Children of Bodom, a los 41 años

El guitarrista Alexi Laiho, guitarrista de la agrupación finlandesa Children of Bodom, murió a los 41 años. La noticia fue confirmada este 4 de enero del 2021 por la discográfica Napalm que aseguró que Laiho murió en su vivienda la semana pasada debido a complicaciones en los problemas de salud que presentaba desde hace varios años.

Según informa el medio británico Mirror, Laiho era catalogado por expertos de la industria como "uno de los mejores guitarristas de heavy metal de la historia".



En un comunicado, los músicos de Bodom After Midnight, agrupación de la que formaba parte Laiho y que se conformó tras la separación de Children of Bodom en el 2019, confirmaron el deceso "con gran tristeza". El texto señala que los exintegrantes se encuentran "absolutamente devastados y con el corazón roto por la pérdida repentina de nuestro querido amigo y miembro de la banda".



La esposa de Laiho, Kelli Laiho-Wright, dijo que Alexi "era el esposo y padre más cariñoso y magnífico. Nuestros corazones están eternamente rotos".



En 1993, Laiho fue uno de los fundadores de la banda de death metal Children of Bodom. La agrupación se convirtió en una de las más exitosas de Finlandia antes de disolverse en el año 2019.



En su discografía se registran 10 álbumes de estudio y dos grabados en vivo. Su último concierto tuvo lugar en el año 2019 en la ciudad de Helsinki en el año 2019.



Tras la disolución de Children of Bodom, Laiho y su compañero de la agrupación Daniel Freyberg continuaron haciendo música con la agrupación Bodom after Midnight, que también estaba conformada por el baterista de Paradise Lost Walterri Värynen, el bajista Mitha Toivonen de Santa Cruz y el tecladista Lauri Salomaa.

Bodom afterh Midnight logró grabar tres canciones y estrenar un video musical que, según Mirror, será difundido en este 2021