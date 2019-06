Muere ahogado el hijo de tres años de un cantante estadounidense

LEA TAMBIÉN

El cantante Granger Smith dio a conocer a través de su cuenta de Instagram una dolorosa noticia. Su hijo River Kelly Smith, de solo tres años, murió en un trágico accidente. Medios internacionales reportan que se ahogó en una piscina.

El intérprete de Happens Like That añadió que pese a que los doctores hicieron su mejor esfuerzo, no pudieron revivir al pequeño. Él y su esposa tomaron la decisión de "despedirnos por última vez y donar sus órganos para que otros niños tengan una segunda oportunidad en la vida", escribió en la red social.



Smith aseguró que su familia está "devastada" por el suceso, pero que se regocija sabiendo que el pequeño está "con su padre celestial". El niño llevó a la vida de su familia una alegría "que no puede ser expresada y su luz estará por siempre en nuestros corazones".



"Si hay más palabras que decir, no puedo encontrarlas en este momento", dice el intérprete antes de cerrar su mensaje. "Ama a los que están cerca de ti. Nunca hemos tenido que pasar un momento tan duro como este", aseguró.



El emotivo mensaje acompaña un fotografía en la que Smith sostiene en sus brazos a su pequeño hijo. Los dos sonríen. El cantante pidió que las personas que deseen enviar flores o regalos manden donaciones al Dell Children's Medical Center en nombre de River. "Los doctores, enfermeras y trabajadores han sido increíbles", concluye.



En un solo día, el mensaje del cantante superó los 240 000 'me gusta' en la red social. La publicación está llena de comentarios que envían apoyo al cantante y aseguran acompañarlo en su dolor.

Smith tenía previsto presentar un show en el CMA Fest en el Chevy Riverfront Stage, pero el evento fue cancelado.