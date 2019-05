La estrella de Hollywood Doris Day murió a los 97 años

LEA TAMBIÉN

La leyenda de Hollywood Doris Day falleció este lunes a los 97 años de edad por complicaciones asociadas con una neumonía. Lo confirmó este lunes 13 de mayo del 2019 la Doris Day Animal Foundation.

"Day había gozado de una excelente salud para su edad, hasta que recientemente contrajo un neumonía grave que produjo su muerte", dijo en un comunicado la fundación, dedicada a la protección de los animales.



Según su organización dedicada a la defensa de los animales, Day, quien padecía una neumonía, murió en su residencia en California rodeada de sus seres queridos.



“Los deseos de Doris fueron que no tendría un funeral ni un velorio y no habría una lápida en su tumba”, precisó la fundación.



La actriz protagonizó casi medio centenar de películas en las décadas de 1960 y 1970, entre ellas clásicos de la historia del cine como 'The Man Who Knew Too Much' (1956) y 'Pillow Talk' (1959).

No solo forjó una carrera en el cine, sino también como cantante de jazz. Ella recibió dos estrellas en el Salón de la Fama de Hollywood, una por su trabajo en la industria cinematográfica y otra por su trabajo musical.

Nacida en 1922 en Ohio bajo el nombre de Mary Ann Von Kappelhoff, Day había cumplido 97 años el 3 de abril, que festejó junto a unos 300 fans en Carmel el mes pasado.



Comenzó a cantar de manera profesional a los 15 años, cuando tuvo su primer éxito con Conflicto sentimental y luego con Que será, será.



Durante su carrera cinematográfica de tres décadas, actuó, cantó y bailó en 39 filmes de todo tipo de género, de musicales a películas del oeste, comedias o filmes de suspenso, muchos todavía populares hoy, ganándose la adoración de millones de fans en todo el mundo.



Sobresalió sobre todo en un género típico de la época, “la farsa de dormitorio” , sobre todo en su éxito de taquilla de 1959 'Pillow talk' ('Confidencias de medianoche', o 'Problemas de alcoba') con algunos de los actores masculinos más famosos de esa época, Cary Grant, Rock Hudson y James Garner, que le valió una nominación al Oscar.



Aunque recibió durante su vida varios premios, entre ellos un Grammy honorífico en 2008 por su larga carrera, nunca ganó un Oscar.



La experta en cine Molly Haskel la llamó una vez “ la estrella más menospreciada, subestimada, que Hollywood jamás produjo ” .



Day se casó cuatro veces, la última con el propietario de varios restaurantes Barry Comden, de 1976 a 1981.



Tuvo un solo hijo con el trombonista Al Jorden, el destacado productor musical Terry Melchen, célebre por su rol para crear el sonido del rock californiano, que falleció en 2004 tras una larga enfermedad.

Tras el suicidio de Jorden en 1967, Day se casó con su productor y agente Marty Melcher, de quien Terry tomaría el apellido.