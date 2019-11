Fallece la joven actriz de Broadway Laurel Griggs por un ataque de asma

LEA TAMBIÉN

La joven actriz de Broadway, Laurel Griggs, que debutó a los seis años en las tablas y recordada por su actuación como Ivanka en la premiada obra 'Once', murió el pasado 5 de noviembre del 2019 debido a un ataque de asma, informan este lunes 11 de noviembre medios de prensa.

Griggs, que continuaba activa en teatro al momento de su muerte, comenzó en Broadway en 'Cat on a Hot Tin Roof' junto a Scarlett Johansson, y de ahí pasó a 'Once' donde fue la actriz que más tiempo dio vida al personaje de Ivanka, que interpretó durante 17 meses.



También actuó en muchas otras obras en Broadway así como el filme 'Cafe Society' en 2016 junto a Kristen Stewart, Steve Carrell, Blake Lively, Parker Posey y Jesse Eisenberg y también apareció varias veces en el programa de televisión "Saturday Night Live".

De acuerdo con su familia, la actriz de 13 años, que combinaba la actuación con sus estudios, padecía de asma desde pequeña pero la controlaba con medicamentos.



También informaron que el día en que murió dijo a su padre que no se sentía bien y que hace tres años había sufrido un fuerte ataque de asma. “Siempre la cuidamos. Pero desde ese día supimos lo mortal que podía ser esa enfermedad”, dijo su padre Andy Griggs en declaraciones a la revista Page Six del periódico The New York Post.



Griggs, que poco días antes de morir había asistido a una audición para la Escuela Superior de Música y Arte LaGuardia, fue llevada de urgencia a un hospital cuando su madre notó que tenía dificultades para respirar, pero no sobrevivió el ataque de asma.

"En 13 años hizo lo que la mayoría de la gente no puede hacer en la vida", dijo su abuelo, David Rivlin, al New York Post. "Ella era increíblemente multitalento, y su vida fue un acto de equilibrio", afirmó.

La joven actriz, que fue sepultada el pasado 8 de noviembre, ha sido recordada por sus compañeros de teatro con mensajes a través de sus redes sociales y Broadway disminuyó sus luces para rendirle tributo el viernes.



“Sé que los doctores intentaron salvar a mi hija. Pero fue inútil. Ella tenía un futuro tan prometedor…”, concluyó su padre.