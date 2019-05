Isaac Kappy, actor de ‘Breaking Bad’ y ‘Thor’, murió a los 42 años

LEA TAMBIÉN

El actor estadounidense Isaac Kappy, reconocido por su corta participación en producciones audiovisuales como ‘Breaking Bad’ y ‘Thor’ falleció el lunes 13 de mayo del 2019. Según reporta la revista People, el Departamento de Seguridad Pública de Arizona (Estados Unidos) hizo pública la noticia este miércoles 15 de mayo e indicó que se trataría de un posible suicidio.

Un vocero oficial de la policía estadounidense dijo que Kappy, de 42 años, cayó de un puente del poblado de Bellemont (Arizona) la mañana del lunes. Cuando se impactó con el suelo, el intérprete fue arrollado por un carro, informa People.



“A las 07:26 del lunes 13 de mayo del 2019, los agentes fueron llamados para una emergencia. Se trataba de un hombre que pudo haberse lanzado de un puente”, rezó el parte policial que, además, afirmó que se iniciará una investigación del posible suicidio.

Isaac Kappy tuvo una corta participación en 'Thor' (2011) con un diálogo con el superhéroe de melena rubia. Foto: IMDb.

Antes de su muerte, Kappy escribió un largo mensaje en su cuenta de Instagram en el que afirmó que “era un hombre que ya no tenía nada que perder y tampoco algo que proteger”.

En las siguientes líneas, el actor compartió con sus seguidores su experiencia con las adicciones, sus defectos y sus miedos: “durante la semana pasada, después de una introspección que debió haber sucedido hace muchos años, he comenzado a recibir varias revelaciones sobre mi carácter. Confieso, desde mi arrogancia, que no habían llegado antes. Yo creía que era una buena persona…”, confesó en su publicación.



Kappy fue una figura polémica dentro de la industria del entretenimiento. Uno de los escándalos que resquebrajó la reputación del actor fue un incidente violento contra la modelo Paris Jackson, hija de Michael Jackson.



El intérprete contactó a la modelo por mensajes de texto e iniciaron una relación amistosa. Sin embargo, según informó el tabloide TMZ, la amistad se habría quebrado en una fiesta. Fuentes cercanas a la artista contaron que él intentó asfixiarla.



Ella sí interpuso una denuncia por la agresión y el Departamento de Policía de los Ángeles abrió una investigación por lo ocurrido, aunque no se conoce cuál fue la resolución.