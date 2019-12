Actor surcoreano fue hallado sin vida en su hogar

LEA TAMBIÉN

Una nueva pérdida golpea a la industria del entretenimiento de Corea del Sur.El actor Cha In Ha, de 26 años, fue hallado sin vida en su vivienda este martes 3 de diciembre del 2019. Así lo informó el periódico South China Morning Post.

De acuerdo con el medio de comunicación surcoreano, la Policía local abrió una investigación para determinar las circunstancias de la muerte del joven actor.



Cha In Ha formó parte del selecto grupo de actores llamado Surprise U, representados por la compañía de entretenimiento Fantagio. La empresa lamentó la muerte del artista a través de un comunicado. “Tenemos el corazón roto al dar a conocer esta noticia triste a todos los que han enviado su amor y apoyo a Cha In-ha. Estamos llenos de dolor por esta noticia que todavía es difícil de creer”, señaló la agencia.

Ver esta publicación en Instagram @dpipe_ Una publicación compartida de 차인하 (@chainha_715) el 1 Dic, 2019 a las 1:26 PST

Asimismo, la compañía pidió respeto a la privacidad de la familia en su momento de duelo. “No difundan rumores y que no se publiquen informes especulativos para que su familia, que está experimentando una tristeza mayor, lo despida en paz”, solicitó.



El actor, que nació en 1992, debutó en la industria del entretenimiento en 2017 cuando protagonizó el cortometraje ‘You, Deep Inside Of Me’. También participó en la serie web ‘Miss Independent Jieun 2’, además de otros dramas televisivos, incluidos ‘Degree of Love’, ‘Wok of Love’, ‘Are You Human, Too?’, ‘Crean with Passion for Now’, ‘The Banker’. La última producción en la que actuó fue ‘Love with Flaws’, estrenada el 27 de noviembre pasado.

Ver esta publicación en Instagram 읏챠!!!!!!!!!!!!!! Una publicación compartida de 차인하 (@chainha_715) el 24 Jul, 2019 a las 2:23 PDT

El fallecimiento se suma a las muertes recientes de las artistas Sulli y Goo Hara, estrellas del K-Pop. Sulli, exmiembro del grupo de K-pop F(X), fue hallada sin vida en octubre pasado tras sufrir varios episodios de caso cibernético. La cantante surcoreana Goo Ha-ra, una joven de 28 años que, murió el domingo 24 de noviembre del 2019. Las circunstancias de muerte aún no han sido esclarecidas.