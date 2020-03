Actor de 'El Exorcista' y 'Star Wars' muere a los 90 años

LEA TAMBIÉN

El actor sueco Max von Sydow, leyenda del cine de Ingmar Bergman que apareció en películas como 'El séptimo sello', 'Star Wars', 'El Exorcista' y en la serie 'Juego de Tronos' murió a los 90 años en Francia. Así lo confirmó este 9 de marzo del 2020 la revista especializada en el mundo del espectáculo Variety.

Su esposa Catherine von Sydow también informó del deceso "con el corazón roto y una infinita tristeza" este lunes en declaraciones al semanario Paris Match. De acuerdo con Variety, el actor murió el domingo 8 de marzo en Francia.



Max von Sydow recibió dos nominaciones a los premios Oscar. La primera en 1989 en la categoría Mejor Actor de Principal por su papel en 'Pelle erobreren' y la segunda en el 2012 en la categoría Mejor Actor de Reparto por su rol en 'Extremely Loud & Incredibly Close' del director Stephen Saldry.



De acuerdo con su perfil en el portal IMDb, Max von Sydrow tiene créditos como actor en más de 160 títulos. Su último trabajo 'Echoes of the Past' se encuentra en etapa de posproducción.

Max von Sydow recibió dos nominaciones a los premios Oscar por sus papeles en películas y tiene créditos como actor en 163 producciones. Foto: EFE.

Los fanáticos de 'Star Wars' podrán recordar al intérprete por su actuación en 'El Despertar de la Fuerza', filme en el que dio vida a Lor San Tekka. También prestó su voz para el personaje Klaus Ziegler de la serie 'Los Simpson' en el 2014. En el año 2016 tuvo un papel como el cóndor de tres ojos en la serie 'Juego de Tronos'. Apareció en tres episodios del aclamado y galardonado drama.

El despegue estadounidense de la carrera del llegó en el año 1973 cuando interpretó al padre Merrin en la película 'El Exorcista', papel que repitió en 1977 en la segunda parte de la película de terror.

También es recordado por su actuación en 1985 en 'The Greatest Story Ever Told' del director George Stevens donde interpretó a Jesucristo. Otros de sus roles más memorables son 'Hannah and Her Sisters' (1986) del director Woody Allen, 'Dune' (1984), del director David Lynch, 'Three Days of the Condor' de Sydney Pollack, entre otros.

Pero fue el director Ingmar Bergman, fallecido en el 2007, quien logró materializar varios de sus proyectos en la gran pantalla gracias a von Sydow quien apareció en sus recordadas películas 'Fresas Salvajes', 'El séptimo sello', y más.