Muerte del actor indio Irrfan Khan, conocido por su papel en 'Slumdog Millionaire'

El actor indio Irrfan Khan, fallecido a los 53 años, se convirtió en una estrella de Bollywood y de Hollywood por sus papeles en películas como 'Slumdog Millionaire' o 'Jurassic World', incluso después de un periodo en el que estuvo a punto de abandonar el cine.

El actor, con un cáncer raro diagnosticado en 2018, fue ingresado en el hospital de Bombay esta semana por una infección de colon. Su muerte fue anunciada el miércoles 29 de abril de 2020 por su agente, según el cual “Irrfan luchó hasta el final y siempre inspiró a todos los que se acercaron a él”.



Nacido el 7 de enero de 1967 en el estado indio de Rajastán (norte) , descubrió desde muy joven su pasión por el teatro y estudió en la National School of Drama de Nueva Delhi. Pero interpretar a los clásicos no le ayudó en los años 1980, década en la que en India primaba un cine más comercial.



Logró un papel en 'Salaam Bombay' (1988) de Mira Nair pero en el montaje su papel se redujo a una simple aparición.



Los directores no le escogían por su físico atípico. Frustrado y a punto de abandonar, el cineasta británico Asif Kapadia le llama para 'The Warrior' (2001), adaptación de un cuento tradicional japonés, donde logra elogios por su papel casi sin diálogos. El filme le abrió la puerta a una nueva generación de directores.



En 2008, su rostro se hizo mundialmente conocido gracias a 'Slumdog Millionaire' de Danny Boyle, película que ganó ocho Oscar, donde interpreta a un inspector de policía.



Irrfan Khan continuó su carrera en Estados Unidos interpretando papeles en 'The Amazing Spider Man' (2012) , 'Jurassic World' (2015), e 'Inferno' (2016) .



“Un jarro de agua fría”



El actor fue aclamado por la crítica por sus papeles en 'La vida de Pi' (2012) del taiwanés Ang Lee y 'The Lunchbox' (2013), comedia romántica de Ritesh Batra.



El público occidental "aprecia la profundidad dada a un personaje”, explicaba en 2015 a la AFP . Solo queda que aprecie “ el escaso formalismo y la importancia de las relaciones personales en Bollywood ” pues “ las cosas están demasiados compartimentadas en Hollywood y el sistema puede ser rígido ” .



Padre de dos hijos, Irrfan Khan actuó en un centenar de películas, alzándose con múltiples galardones y ganándose la admiración de sus pares. Durante la promoción de 'Inferno' (2016), el actor Tom Hanks le calificó como el “tipo más cool en esta sala”.



Su vida da un vuelco trágico en 2018 con el anuncio de su cáncer. Se trasladó un año a Londres para ser tratado, acompañado de su familia, después de lo cual hizo de padre soltero en 'Angrezi Medium' (2020) .

En marzo, explicaba al Mumbai Mirror, diario de Bombay, que su vida desde la noticia de su enfermedad fue como “un jarro de agua fría”, donde “los momentos felices cobran importancia debido a la incertidumbre subyacente”. “Hemos llorado un poco y reído mucho”, describió.