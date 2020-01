Actor de 'Friends' se quitó la vida en su casa a los 51 años

LEA TAMBIÉN

El actor estadounidense Stan Kirsch, recordado por los fanáticos de la serie 'Friends' como el 'joven Ethan', un estudiante de secundaria con el que Mónica Geller (Courteney Cox) tuvo una relación, fue hallado sin vida en su casa de Los Ángeles el pasado sábado 11 de enero del 2020. Medios estadounidenses especializados en el mundo del espectáculo dieron a conocer la noticia este jueves 14 de enero.

De acuerdo con el portal de la revista Entertainment Weekly, la oficina del forense del condado de Los Ángeles confirmó que Kirsch, de 51 años, se quitó la vida.



La noticia del deceso fue comunicada el pasado 13 de enero en la página de Facebook del actor. "Queridos amigos. Perdimos de forma trágica a nuestro amado Stan Kirsch el 11 de enero", se lee en el texto que anuncia un cierre de un estudio administrado por Kirsch "mientras lo procesamos y estamos de luto".



El comunicado añade que Kirsch era un hombre "muy amado y todos estamos devastados. Gracias por entender y respetar nuestra privacidad durante este tiempo increíblemente difícil", concluye el texto que, de acuerdo con Entertainment Weekly, fue escrito por la esposa del actor Kristyn Green.



En su propia página de Facebook, Green agradeció el pasado 13 de enero las muestras de amor y apoyo. "No he podido responder todos los mensajes, llamadas y correos, pero he leído o escuchado todos. Me siento rodeada de amor y estoy eternamente agradecida a todos y cada uno de ustedes", dice la publicación.

Este 14 de enero Green confirmó que la familia tomó la decisión de despedir a Kirsch en una ceremonia pequeña y privada. Sin embargo, en una fecha posterior se realizará un nuevo velorio al que podrá asistir el público en general. La familia ha solicitado que las personas que deseen enviar flores no lo hagan y en su lugar hagan una donación a la American Foundation of Suicide Prevention, una organización estadounidense dedicada a la prevención de suicidios, fundada en 1987.

El actor tuvo un pequeño rol en 'Friends' durante un episodio de la primera temporada titulado 'The One With The Ick Factor'. En él dio vida a Ethan, un estudiante de secundaria que se hace pasar por un universitario para tener una relación sentimental con Mónica Geller.

También era conocido por su actuación en la serie 'Highlander' en la que actuó durante 108 episodios entre los años 1992 y 1998 e interpretó a Richie Ryan.