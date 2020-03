Muere Ulay, el compañero de performance de Marina Abramovic

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El artista del performance Frank Uwe Laysiepen, conocido en el medio como Ulay, murió este lunes 2 de marzo del 2020 a los 76 años. Un cáncer linfático le quitó la vida al alemán, recordado sobre todo por su trabajo en colaboraciones con la artista Marina Abramovic.

Fue Abramovic, quien trabajó entre 1976 y 1988 con Ulay y fue su compañera sentimental quien confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram donde escribió: "Me he enterado con gran tristeza de que mi amigo y excompañero Ulay ha fallecido hoy. Él era un artista y un ser humano excepcional, y le echaremos mucho de menos. Hoy me reconforta saber que su legado vivirá por siempre", se lee en la publicación.



Ulay y Abramovic se separaron sentimental y artísticamente en 1988. Lo hicieron con un performance llamado The Lovers: The Great Wall Walk en el que ambos caminaron por la Gran Muralla China desde los extremos opuestos solo para unirse en el centro de esta gran estructura. Allí separaron sus caminos pronunciando una sola palabra: "adiós".



Durante sus performances, los artistas jugaron con los límites del cuerpo y de la mente, las diferencias e interacciones entre lo masculino y lo femenino. En la publicación en Instagram, Abramovic recordó el performance Relation in time, que ocurrió en Bolonia y durante el que ambos se ataron el cabello mirando en direcciones contrarias y se mantuvieron así por más de 16 horas.



Tras su despedida en China, Ulay y Abramvic no volvieron a encontrarse sino hasta el 2010 cuando el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) acogió la exposición La Artista Está Presente de Abramovic. Durante esta, la artista serbia se sentó a lo largo de ocho horas en una silla dentro de una de las salas del museo para recibir a los visitantes que se sentaban frente a ella.

Para su sorpresa, uno de estos fue Ulay. Tras varios segundos de mirarse a los ojos, Abramovic extendió sus manos sobre la mesa y Ulay se las tomó mientras los presentes en la sala no dejaron de aplaudir, pero luego el alemán se marchó, sin decir una sola palabra.

Video: YouTube, cuenta: MiticoMazz