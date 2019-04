Muere Lorraine Warren, la investigadora paranormal que inspiró la saga The Conjuring

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Lorraine Warren, la investigadora paranormal en cuya historia real y casos se inspiró James Wan para crear la saga de terror Expediente Warren 'Then Conjuring' ha fallecido a los 92 años de edad por causas naturales.

Lorraine murió a principios de esta semana, según informó su nieto, Chris McKinnell: "Mi abuela, Lorraine Warren, nos dejó en silencio y en paz para unirse a su amado Ed. Fue feliz y estuvo riendo hasta el final", aseguró.



Lorraine y su esposo, Ed, que murió en 2006, eran investigadores paranormales de renombre mundial con casos muy mediáticos como el 'Horror de Amityville' o el poltergeis de 'Enfield' en Reino Unido. Casos, algunos de ellos recogidos en la saga Expediente Warren, donde el personaje de Lorraine es interpretado por Vera Farmiga (Bates Motel) mientras que Patrick Wilson (Aquaman) da vida a su esposo.

Video: YouTube canal Warner Bros. ME

Una saga que cuenta con dos películas principales, Expediente Warren: The Conjuring (2013) y Expediente Warren: El caso Enfield (2016) y hasta cuatro spin-offs: Annabelle (2014), Annabelle: Creation (2017), La monja (2018) y la recientemente estrenada La llorona (2019).

Un total de seis películas que han recaudado en taquilla más de USD 1 550 millones.



El universo cinematográfico de los Warren tiene ya en marcha la tercera entrega de su saga principal, de nuevo protagonizada por Farmiga y Wilson, otro spin-off protagonizado por The Crooked Man, la espeluznante criatura que apareció en El caso Enfield, y la tercera entrega de Anabelle.



Un filme que llevará por título Anabelle vuelve a casa y que estará centrada en el museo que Lorraine y Ed Warren crearon con los objetos 'embrujados' que habían recopilado en sus investigaciones paranormales y que, cómo no, incluía a la verdadera muñeca Annabelle.