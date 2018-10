Muere en incendio en Madrid Jerry González, pionero del jazz latino

LEA TAMBIÉN

El trompetista neoyorquino de origen puertorriqueño Jerry González, pionero del jazz latino, falleció este primero de octubre a los 69 años a consecuencia del incendio de su vivienda en Madrid. La Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) confirmó su muerte a través de Twitter.

"Muy apenados por el fallecimiento de Jerry González, uno de los pioneros del Latin Jazz y fundador del mítico grupo Fort Apache Band", expresó la entidad en la red social.

Muy apenados por el fallecimiento de Jerry González, uno de los pioneros del #LatinJazz y fundador del mítico grupo #FortApacheBand. A lo largo de su carrera ha colaborado con The Beach Boys, @ElCigalaOficial, @calamarooficial o Enrique Morente. Nuestro pésame a sus allegados. pic.twitter.com/ebLUbBd9vz — SGAE (@sgaeactualidad) 1 de octubre de 2018

Según medios españoles, el músico murió por el incendio de su vivienda, situada en el madrileño barrio de Lavapiés. Fuentes sanitarias confirmaron a la agencia Europa Press que el domingo por la noche resultó herido grave por inhalación de humo y falleció en el hospital al que fue trasladado.



Desde la Policía confirmaron a dpa que varios agentes sacaron del incendio a un varón de 69 años en parada cardiorrespiratoria, al que se reanimó "in situ" y se trasladó a un hospital. El centro sanitario no confirmó de momento oficialmente la muerte.



Nacido en Nueva York en 1949 y con raíces puertorriqueñas, González fue uno de los precursores del jazz latino. Comenzó a tocar la trompeta cuando era joven y mientras estudiaba en la Universidad formó su primer grupo con su hermano, el bajista Andy González.



Unos años después comenzó a tocar con algunos genios del jazz de aquella época, como Dizzy Gillespie y George Benson. Todos ellos compartían su interés por experimentar con la música afroamericana y por fusionar ritmos dentro del género.



En los años 70, junto a más de una decena de músicos integró la mítica banda Fort Apache Band, que cosechó grandes éxitos. Su popularidad creció con su participación en el documental 'Calle 54', con el que el director español Fernando Trueba indagó en la escena del latin jazz y en la carrera de otros músicos como Chucho Valdés, Chano Domínguez, Michel Camilo o Eliane Elias.



Fue a raíz de esta película, hace 18 años, cuando Jerry González se asentó en España, donde participó en numerosos conciertos y eventos e investigó el mundo del flamenco, que le cautivó.



Entre otros, colaboró con los cantaores de flamenco Enrique Morente y Diego 'El Cigala' y con el guitarrista Niño Josele. Fuera de la escena del flamenco también tocó con conocidos músicos como Eddie Palmieri, Tito Puente, The Beach Boys o Andrés Calamaro.