Video de Miley Cyrus fue censurado por su contenido erótico

La cantante estadounidense Miley Cyrus difundió el pasado 2 de julio del 2019 el video musical de su tema Mother's Daughter. El clip no tardó en posicionarse entre las tendencias de la plataforma YouTube que lo retiró de este listado por su alto contenido erótico.

Si bien YouTube se retractó y este 4 de julio del 2019 el video aparece nuevamente en las tendencias, ha sido ferozmente criticado por las imágenes que muestra. Pese a ello, suma más de 13 millones de reproducciones en la plataforma y más de 738 000 'me gusta' frente a 76 000 'no me gusta'.



El video está acompañado de mensajes como "la virginidad es un constructo social", "el pecado está en tus ojos", "no es un objeto", entre otros. En el tema, Cyrus aboga por la defensa del feminismo y las diversidades sexogenéricas.

Video: YouTube, cuenta: Miley Cyrus

En el clip, además de Cyrus, aparecen otras personalidades como la madre de la cantante, Tish Cyrus, el modelo transgénero Aaron Philip y la activista Little Miss Flint. La cantante ha promocionado su video en su cuenta de Instagram desde inicios de julio, dando a sus 95 millones de seguidores varios 'abrebocas' de lo que se aprecia en el clip

El clip fue dirigido por Alexandre Moors, quien previamente había colaborado con artistas como Kendrick Lamar y Lorde.