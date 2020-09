‘Mortal Glitch’ es la apuesta de Enchufe.tv en YouTube

LEA TAMBIÉN

Touché Films rompe el molde del ‘sketch’ que le dio fama mundial a Enchufe.tv para incursionar en un nuevo formato, con el estreno de ‘Mortal Glitch’. Será una serie web de cinco capítulos, producida como contenido Premium para YouTube Originals.

‘Mortal Glitch’ sigue la historia de Iria, interpretada por Antonella Valeriano, un personaje secundario del video­juego Hero’s Legend. Esta joven está condenada a repetir su rutina como una cuidadora de ‘chanchopollos’ hasta que un villano, encarnado por Jorge Ulloa, llega al pueblo y mata al héroe y a su mejor amigo. A partir de ese momento, Iria decide cambiar su destino y asume el reto de convertirse en la heroína, con el objetivo de revivir a su amigo y salvar su mundo de las destrucción.



Bajo ese argumento, la serie encaja en el tradicional esquema del viaje del héroe. Pero ciertas particularidades dan forma a una comedia de acción y aventura, ambientada en un mundo fantástico y p­rotagonizada por un personaje femenino.

“Eso le da potencial al proyecto, porque es un género no tan explorado en América Latina, y a la vez es uno de los mayores riesgos”, explica Ulloa.

Esta es la primera vez que Ulloa aborda el arquetipo del villano. “El Glitch tiene motivaciones completamente humanas con las que yo, como actor, me conecté para poder justificar lo que hacía mi personaje. Fue tan impactante que hasta me tocó hacer voz de varón”, dice entre risas.



Valeriano describe a su personaje como “una persona ordinaria que decide hacer cosas extraordinarias”. Compara esta historia con la de un artista.

“Trabajé el personaje desde mi propia experiencia como actriz. La gente piensa que debes seguir el legado de la familia, que no se puede vivir del arte”, cuenta Valeriano.



El trabajo de los protagonistas fue emocional y físicamente intenso. El entrenamiento previo en karate fue una de las razones por las que Valeriano fue seleccionada en el ‘casting’.

Para darle vida a Iria tuvo que prepararse en combate, manejo de espadas y coreografías de acción. “Nunca había peleado con una espada. Lo más cercano era cuando cogía el machete para cortar verde en mi Manabí”, dice en broma.



Ulloa agradece la ayuda que recibió de su coprotagonista en el momento de ensayar las escenas de pelea. “No he tenido peleas ni por Facebook”, dice el actor sobre un personaje que le hizo cambiar de apariencia, para tener una prominente barba y el cabello largo.



Ese aspecto también le hizo cambiar de carácter. “De pronto me volví agresivo por alguna razón. Pero eso ayudó a entender por qué este personaje tiene esa personalidad en la serie”, dice el actor.



La serie se estrenará mañana, a las 16:00, en el canal de Enchufe.tv. Los suscriptores del Youtube Premium tendrán acceso a todos los capítulos el mismo día del lanzamiento. En la versión gratuita, bajo el sistema de anuncios, los capítulos se estrenarán cada semana.