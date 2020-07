Monos infectados con nuevo coronavirus desarrollaron inmunidad a corto plazo

LEA TAMBIÉN

La contaminación con el virus responsable de la covid-19 protegió a monos de una nueva infección 28 días más tarde, según un estudio chino publicado el jueves 2 de julio de 2020 en la revista Science.

La inmunidad al coronavirus después de una primera infección, así como su duración, siguen siendo interrogantes en el caso de los humanos, y será necesario esperar otras olas, y tal vez meses o años, para saber si millones de personas contagiadas al comienzo de la pandemia han quedado protegidas o no.



Pero científicos del Peking Union Medical College realizaron un experimento con macacos rhesus, también llamados monos rhesus, generalmente utilizados debido a sus similitudes con los humanos, para descubrir si se generaba inmunidad a corto plazo.



Seis macacos fueron infectados en la tráquea con una dosis del SARS-CoV-2. Desarrollaron síntomas de leves a moderados y tardaron aproximadamente dos semanas en recuperarse.



Veintiocho días después de la primera infección, cuatro de los seis monos recibieron otra dosis de virus, pero esta vez, más allá de un leve aumento de temperatura, “no mostraron señales de reinfección con la misma cepa de SARS-CoV-2 durante su período inicial de recuperación”, escriben los científicos.



El pico de carga viral en los monos se alcanzó tres días después de la primera infección, descubrieron los investigadores, que tomaron muestras frecuentemente.



Gracias a numerosos análisis, observaron una respuesta inmune más fuerte después de la primera infección, en particular con los llamados anticuerpos neutralizantes (que bloquean el virus), “lo que podría haber protegido a los mismos primates no humanos contra la reinfección a corto plazo”.

Será necesario realizar más experimentos para ver cuánto tiempo se mantiene esta defensa inmunitaria.