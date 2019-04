Un monólogo cómico de Manolo Morales llega a Casa Toledo

LEA TAMBIÉN

Alejandro Vergara es un urólogo con muchos años de experiencia. Sus conocimientos sobre los problemas de la madurez masculina lo han convertido en un conferencista con fama internacional. Sin embargo, su vida da un giro cuando le diagnostican que sufre de los males que aquejan a la mayoría de sus pacientes.

Vergara -interpretado por el actor Manolo Morales- es el protagonista de ‘Caras vemos... pipís, no sabemos’, una obra que ahonda, desde la comedia y el humor, en los inconvenientes que tienen los hombres que han sido diagnosticados con disfunción eréctil, un problema que para la Organización Mundial de la Salud es comparable con la infertilidad, la artritis reumatoide o la angina de pecho.



Morales cuenta que Vergara es un personaje inspirado en el doctor de ‘La Prueba’, una obra en la que actuó junto a Santiago Naranjo y que volverá a las tablas en agosto próximo. “La diferencia -dice- es que en esa obra la trama estaba centrada en los problemas de los pacientes. En mi monólogo todo gira alrededor de lo que le sucede a este doctor”.



A través de Vergara también se lanzan algunas reflexiones sobre el machismo de los hombres y el poder que ejercen por medio de su pene. Morales sostiene que la obra es una invitación para comprender que las distintas masculinidades, que pueden ejercer los hombres, van más allá de su sexualidad.



En ese contexto, la obra se convierte en un faro que ilumina el diálogo abierto que se puede tener sobre temas considerados tabú en relación a la sexualidad de los hombres. “Estamos en una época -dice- en la que el teatro puede contribuir a conversar de temas que no se hablan en público”.



En los dos momentos que tiene la obra se va desgranando las distintas etapas por la que pasa cualquier persona cuando es diagnosticada con alguna enfermedad: desde la negación, pasando por la búsqueda de sus causas, hasta encontrar alguna solución (que en este caso tiene como protagonista al amor).



En este trajinar, Vergara tendrá que recordar, contra su propia voluntad, que la disfunción eréctil es un problema que puede ser consecuencia de desórdenes que van desde lo fisiológico hasta lo emocional. “Creo que algo que también nos recuerda este personaje es que para los hombres la vida es más que una erección”.



Para Morales, este monólogo, el más reciente de su carrera actoral, se ha convertido en un reto por la temática que aborda. Sin embargo, los comentarios positivos que ha escuchado del público, que ha asistido a la primera semana de funciones, le ha permitido confirmar que una obra centrada en un problema de salud sexual, siempre que no caiga en los lugares comunes, puede ser muy atractiva para el público. “Muchas de las personas que han visto la obra me han comentado que es la primera vez que ven una pieza escénica que aborda un problema sexual del hombre alejado de la vulgaridad”, sostiene.



Antes de presentar esta obra, Morales fue uno de los protagonistas de ‘Perdidos en el espazio’, una pieza en la que también actuó junto a Santiago Naranjo, y de ‘Pareja abierta’, donde compartió créditos con la actriz Valentina Pacheco.

La obra se presenta hasta el 28 de abril, en Casa Toledo, un espacio dedicado al fomento de las artes escénicas, que funciona desde el 2015 en el barrio La Floresta (Toledo y Coruña). Las funciones se desarrollarán de jueves a sábado, a las 20:30, y los domingos, a las 18:30. El costo de la entrada general es de USD 15 y USD 10 para estudiantes.